Prediksi Skor Australia vs Brasil: Selecao Diunggulkan Raih Kemenangan

Vinicius Junior saat memimpin Brasil di Piala Dunia 2026, dan kini siap menghadapi Australia di laga persahabatan. (Instagram/@vinijr)
JawaPos.com - Tim nasional Australia bakal beradu kekuatan dengan timnas Brasil. Laga persahabatan tersebut dimainkan di Queensland Country Bank Stadium, Jumat (25/9) pukul 17.00 WIB.
Menghadapi Brasil menjadi salah satu laga yang dinantikan Nestory Irakunda. Sebab, tim tamu membawa pemain-pemain kelas dunia yang bisa membantu timnas Australia makin berkembang.
Pemain 20 tahun tersebut sudah siap menerima tantangan sulit di laga nanti. Nestory Irakunda juga bakal menampilkan performa terbaiknya.
"Ini sesuatu yang berbeda. Anda bermain melawan salah satu tim nasional terbaik di dunia dan Anda bermain melawan pemain-pemain terbaik. Jadi ini akan membantu kami. Ini akan membantu kami dan ini adalah pengalaman yang baik untuk seluruh tim. Ini akan menjadi tantangan, tentu saja. Ini akan menjadi dua pertandingan yang sulit, tetapi kami akan mencoba memberikan yang terbaik," kata Nestory Irakunda yang dikutip laman resmi Socceroos, Jumat (25/9).
Pemain Sporting CP tersebut berharap para supporter memberikan dukungan kepada timnas Australia, meski mereka juga ingin melihat pemain bintang Brasil. Irakunda merasa timnya pantas mendapatkan dukungan maksimal setelah berlaga di Piala Dunia 2026.
"Saya ingin para penggemar datang dan mendukung kami, bukan hanya untuk melihat para pemain Brasil, tetapi juga untuk melihat kami, karena saya merasa kami telah melakukan semua yang kami bisa di Piala Dunia dan saya merasa kami telah melakukan sesuatu yang hebat. Saya belum banyak melihat Townsville dan belum banyak mendengar tentang Townsville, tetapi pada akhirnya, ini adalah Australia dan mungkin negara terbaik di dunia. Jadi, semoga banyak orang datang untuk mendukung kami," pungkas Irakunda.
Timnas Brasil diprediksi memenangkan laga melawan Australia. Melansir Sports Mole, laga akan berakhir dengan skor 3-1.
Bermain di depan publik sendiri, bakal membuat Australia percaya diri dan punya kesempatan untuk mencetak gol. Namun, mereka akan menghadapi tim asuhan Carlo Ancelotti dengan mengandalkan ketajaman Raphinha yang sepertinya sulit dikalahkan.
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