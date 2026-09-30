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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 16.08 WIB

CEO Manchester City Tegaskan Belum Ada Keputusan Publik Terkait Kasus Keuangan Klub

Etihad Stadium (Flashscore) - Image

Etihad Stadium (Flashscore)

JawaPos.com – CEO Manchester City, Ferran Soriano, menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diumumkan secara publik terkait kasus keuangan yang melibatkan klub tersebut.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Pernyataan itu disampaikan Soriano dalam pertemuan dewan European Football Clubs (EFC) pada Senin, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut kepada Reuters.

Soriano yang merupakan anggota dewan EFC juga tidak memberikan komentar kepada wartawan mengenai laporan bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris.

Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding dan selama ini secara konsisten membantah melakukan pelanggaran.

Kasus tersebut menjadi salah satu latar belakang Sidang Umum EFC yang mempertemukan sekitar 500 dari 850 anggota organisasi tersebut di Kopenhagen.

Hingga kini, belum ada sanksi yang diumumkan dan proses terkait dugaan pelanggaran keuangan Manchester City masih berlangsung.

Perkembangan kasus Manchester City turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai regulasi keuangan, penegakan aturan, dan tata kelola sepak bola di tingkat Eropa maupun dunia.

Perdebatan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembahasan mengenai tata kelola FIFA setelah rencana investasi swasta dalam bisnis hak komersial FIFA dihentikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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