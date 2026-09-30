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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 16.04 WIB

Gaji Fantastis Skuad Manchester City Terungkap Saat Kasus Keuangan Klub Menuai Sorotan

Erling Haaland (Bein Sports) - Image

Erling Haaland (Bein Sports)

JawaPos.com – Perkiraan gaji para pemain Manchester City kembali menjadi sorotan di tengah perkembangan kasus dugaan pelanggaran aturan keuangan yang melibatkan klub tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Berdasarkan data Capology yang dikutip dalam bahan berita, total perkiraan gaji tetap Manchester City mencapai sekitar EUR 233,2 juta atau sekitar Rp5,55 triliun per tahun, belum termasuk bonus.

Erling Haaland menjadi pemain dengan perkiraan gaji pokok tertinggi, yakni EUR 525.000 atau sekitar Rp12,5 miliar per pekan, setara dengan sekitar EUR 27,3 juta atau Rp649,9 miliar per tahun.

Di bawah Haaland, Enzo Fernández diperkirakan menerima EUR 18,2 juta atau sekitar Rp433,3 miliar per tahun, sedangkan Phil Foden dan Jérémy Doku masing-masing sekitar EUR 14,5 juta atau Rp345,2 miliar.

Gianluigi Donnarumma diperkirakan memperoleh EUR 14,3 juta atau sekitar Rp340,4 miliar per tahun, sementara Marc Guéhi berada di kisaran EUR 14 juta atau sekitar Rp333,3 miliar.

Josko Gvardiol dan Rúben Dias juga termasuk dalam jajaran pemain dengan perkiraan gaji tinggi, masing-masing sekitar EUR 13,5 juta atau sekitar Rp321,4 miliar per tahun.

Angka-angka tersebut merupakan perkiraan dari Capology dan bukan data gaji resmi yang diumumkan Manchester City sehingga belum tentu mencakup bonus, hak citra, atau bentuk kompensasi lainnya.

Sorotan terhadap besarnya tagihan gaji klub muncul ketika kasus keuangan Manchester City kembali menjadi perhatian setelah laporan menyebut komisi independen menemukan pelanggaran terhadap sebagian besar dari 115 tuduhan yang diajukan Premier League. 

Editor: Novia Tri Astuti
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