Anthony Gordon Ungkap Perbedaan Barcelona dan Newcastle United dalam Melihat Gaya Bermainnya

JawaPos.com – Anthony Gordon mengaku merasa nyaman sejak bergabung dengan Barcelona setelah mendapatkan sambutan hangat dari rekan-rekan setim dan para pendukung klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Pemain sayap asal Inggris tersebut mengatakan bahwa suasana di Barcelona membuatnya merasa diterima sejak hari pertama, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Gordon juga mengapresiasi dukungan para penggemar yang menurutnya semakin membuat proses adaptasinya bersama klub berjalan dengan baik.

Gordon mengungkapkan bahwa selama bermain di Newcastle United, masyarakat lebih sering mengenal dirinya karena kecepatan dan kemampuan melakukan pressing terhadap lawan.

Menurut Gordon, perhatian tersebut membuat kualitas teknis serta kecerdasan dalam membaca permainan yang dimilikinya kurang mendapatkan pengakuan.

Gordon tetap menganggap kecepatan dan etos kerja sebagai bagian penting dari permainannya, tetapi ia ingin menunjukkan kemampuan lain ketika menguasai bola.

Gordon menilai gaya permainan Barcelona memberikan ruang yang lebih besar baginya untuk memperlihatkan kualitas dan kecerdasan sepak bola yang selama ini ingin ditonjolkannya.