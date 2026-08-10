Aryna Sabalenka Tersingkir dari Toronto Usai Kalah dari Unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova

Aryna Sabalenka (Instagram @arynasabalenka)
JawaPos.com – Petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka tersingkir dari ajang WTA 1000 Toronto setelah kalah dari unggulan ke-16 asal Rusia, Ekaterina Alexandrova, pada babak keempat.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), Sabalenka harus mengakui keunggulan Alexandrova setelah bertanding selama 2 jam 29 menit dengan skor 6-7(3), 6-4, 4-6.
Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Sabalenka dalam persiapannya menghadapi US Open, terutama setelah dirinya berambisi meraih gelar Grand Slam ketiga secara beruntun.
Alexandrova tampil tenang sepanjang pertandingan dan tidak terpengaruh status Sabalenka sebagai petenis nomor satu dunia. Petenis Rusia itu mengatakan dirinya hanya berusaha memainkan setiap poin dengan maksimal karena menyadari peluang menghadapi Sabalenka sangat terbatas.
Kemenangan tersebut terasa semakin berarti bagi Alexandrova karena sempat mengira peluangnya untuk menang telah hilang setelah kehilangan set kedua.
Sabalenka sebenarnya mampu memberikan perlawanan setelah memenangi set kedua dengan skor 6-4 untuk menyamakan kedudukan. Namun, Alexandrova kembali tampil solid pada set penentuan dan berhasil mengamankan kemenangan melalui skor 6-4.
Hasil tersebut membawa Alexandrova melaju ke perempat final untuk menghadapi petenis Ukraina, Elina Svitolina.
Svitolina memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat, Amanda Anisimova, dengan skor 6-2, 6-4 dalam waktu 78 menit.
Pertemuan Alexandrova dan Svitolina selanjutnya akan menjadi kesempatan bagi petenis Rusia tersebut untuk melanjutkan kejutan setelah menyingkirkan Sabalenka.
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