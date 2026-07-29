Manchester City Mulai Menyusun Rencana Jika Rodri Siap Hengkang

JawaPos.com – Manchester City dilaporkan telah mengidentifikasi calon pengganti Rodri Hernández di tengah spekulasi mengenai masa depan gelandang asal Spanyol tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Ketertarikan Real Madrid terhadap Rodri membuat manajemen klub mulai menyiapkan langkah antisipasi apabila sang pemain meninggalkan Stadion Etihad. Meski demikian, mempertahankan Rodri tetap menjadi prioritas utama bagi The Citizens.

Manchester City disebut menjadikan gelandang muda Lille, Ayyoub Bouaddi, sebagai target utama untuk mengisi posisi tersebut.

Pemain berusia 18 tahun itu dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim berkat kemampuan mengatur permainan dan menjaga penguasaan bola. Penampilannya bersama Lille dan tim nasional Maroko semakin memperkuat ketertarikan klub asal Inggris tersebut.

Laporan menyebutkan Manchester City siap memenuhi nilai transfer yang dipatok Lille demi mendapatkan Bouaddi. Perekrutan itu dapat dilakukan apabila Rodri benar-benar bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas.

Namun, City juga mempertimbangkan untuk mengamankan kesepakatan lebih awal meski Rodri tetap bertahan.

Hingga saat ini, keputusan mengenai masa depan Rodri masih menjadi faktor penentu arah kebijakan transfer Manchester City. Tim rekrutmen klub terus mempersiapkan berbagai skenario agar kekuatan lini tengah tetap terjaga.