Manchester City Mulai Menyusun Rencana Jika Rodri Siap Hengkang

Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com – Manchester City dilaporkan telah mengidentifikasi calon pengganti Rodri Hernández di tengah spekulasi mengenai masa depan gelandang asal Spanyol tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Ketertarikan Real Madrid terhadap Rodri membuat manajemen klub mulai menyiapkan langkah antisipasi apabila sang pemain meninggalkan Stadion Etihad. Meski demikian, mempertahankan Rodri tetap menjadi prioritas utama bagi The Citizens.
Manchester City disebut menjadikan gelandang muda Lille, Ayyoub Bouaddi, sebagai target utama untuk mengisi posisi tersebut.
Pemain berusia 18 tahun itu dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim berkat kemampuan mengatur permainan dan menjaga penguasaan bola. Penampilannya bersama Lille dan tim nasional Maroko semakin memperkuat ketertarikan klub asal Inggris tersebut.
Laporan menyebutkan Manchester City siap memenuhi nilai transfer yang dipatok Lille demi mendapatkan Bouaddi. Perekrutan itu dapat dilakukan apabila Rodri benar-benar bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas.
Namun, City juga mempertimbangkan untuk mengamankan kesepakatan lebih awal meski Rodri tetap bertahan.
Hingga saat ini, keputusan mengenai masa depan Rodri masih menjadi faktor penentu arah kebijakan transfer Manchester City. Tim rekrutmen klub terus mempersiapkan berbagai skenario agar kekuatan lini tengah tetap terjaga.
Jika Rodri akhirnya hengkang, Ayyoub Bouaddi diperkirakan akan menjadi sosok yang dipercaya memulai era baru di lini tengah Manchester City.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya