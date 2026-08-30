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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.29 WIB

Tiga Pemain Tottenham Ingin Hengkang, De Zerbi Beri Pengumuman Mengejutkan

Roberto De Zerbi. (ig @spursofficial) - Image

Roberto De Zerbi. (ig @spursofficial)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur sedang menghadapi situasi yang cukup rumit di awal musim. Setelah menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle United, Roberto De Zerbi mengungkap bahwa ada tiga pemain yang ingin meninggalkan klub.

Ketiga pemain tersebut adalah Richarlison, Kevin Danso, dan Pape Matar Sarr. Menariknya, tidak satu pun dari mereka masuk skuad Spurs saat menghadapi Newcastle pada Sabtu malam.

Richarlison dan Danso masing-masing baru tampil satu kali dari tiga pertandingan yang sudah dijalani Tottenham musim ini. Sementara itu, Sarr bahkan belum mendapatkan kesempatan bermain.

Situasi tersebut semakin menarik karena jendela transfer tinggal menyisakan waktu yang sangat terbatas.

De Zerbi Ungkap Keinginan Tiga Pemain

Melansir Talksport, dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Newcastle, De Zerbi ditanya mengenai kondisi skuadnya. Pelatih asal Italia itu kemudian mengungkap bahwa ketiga pemain tersebut memang ingin mencari klub baru.

"Richarlison sudah terlalu sering mengatakan dia ingin pergi," kata pelatih kepala Spurs.

"Danso datang menemui saya dua hari yang lalu, dan dia mengatakan dia ingin pergi."

Editor: Novia Tri Astuti
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