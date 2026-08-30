Tiga Pemain Tottenham Ingin Hengkang, De Zerbi Beri Pengumuman Mengejutkan

Roberto De Zerbi. (ig @spursofficial)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur sedang menghadapi situasi yang cukup rumit di awal musim. Setelah menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle United, Roberto De Zerbi mengungkap bahwa ada tiga pemain yang ingin meninggalkan klub.
Ketiga pemain tersebut adalah Richarlison, Kevin Danso, dan Pape Matar Sarr. Menariknya, tidak satu pun dari mereka masuk skuad Spurs saat menghadapi Newcastle pada Sabtu malam.
Richarlison dan Danso masing-masing baru tampil satu kali dari tiga pertandingan yang sudah dijalani Tottenham musim ini. Sementara itu, Sarr bahkan belum mendapatkan kesempatan bermain.
Situasi tersebut semakin menarik karena jendela transfer tinggal menyisakan waktu yang sangat terbatas.
De Zerbi Ungkap Keinginan Tiga Pemain
Melansir Talksport, dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Newcastle, De Zerbi ditanya mengenai kondisi skuadnya. Pelatih asal Italia itu kemudian mengungkap bahwa ketiga pemain tersebut memang ingin mencari klub baru.
"Richarlison sudah terlalu sering mengatakan dia ingin pergi," kata pelatih kepala Spurs.
"Danso datang menemui saya dua hari yang lalu, dan dia mengatakan dia ingin pergi."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen