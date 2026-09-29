Prediksi Skor Korsel U-23 vs Tiongkok U-23 di Semifinal Asian Games 2026: Taegeuk Warriors Menang!

JawaPos.com- Tim nasional Korea Selatan U23 saling beradu kekuatan dengan timnas Tiongkok U23 di semifinal Asian Games 2026. Pertandingan digelar di Nagai Stadium, Rabu (30/9) pukul 13.00 WIB.

Prediksi skor Korea Selatan U23 vs Tiongkok U23 sudah dinantikan publik. Pertarungan kedua tim diprediksi berlangsung sengit dan menarik untuk disimak.

Kedua tim sudah sering bertemu di berbagai kompetisi. Melansir Transfermarkt, Korea Selatan U23 dan Tiongkok U23 sudah bertanding dalam 12 laga resmi.

Dari banyaknya pertandingan tersebut, Korea Selatan U23 menang 10 kali dan Tiongkok U23 hanya sekali menang. Sementara sisa laga berakhir imbang.

Untuk laga semifinal, Korea Selatan U23 diprediksi tetap menang lawan Tiongkok U23. Tim asuhan Lee Min Sung diperkirakan menang dengan skor 2-0.

Sepanjang Asian Games 2026, Korea Selatan U23 membuktikan diri sebagai tim produktif. Hingga babak perempat final, mereka telah mencetak 10 gol.

Tidak hanya berbahaya di lini depan, Korea Selatan U23 juga punya lini belakang kokoh. Gawang mereka hanya kebobolan satu gol dari Qatar U23 di babak penyisihan grup.