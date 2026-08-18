Valverde Harus Berjuang Mendapatkan Tempat di Lini Tengah Real Madrid

JawaPos.com - Federico Valverde memasuki musim baru dengan status spesial sebagai kapten Real Madrid. Namun, ban kapten ternyata tidak otomatis membuatnya mendapatkan tempat di susunan pemain utama Jose Mourinho.
Justru, lini tengah menjadi salah satu area dengan persaingan paling menarik di skuad Los Blancos.
Mourinho diperkirakan akan menggunakan dua gelandang bertahan dalam sistemnya. Kedatangan Bernardo Silva membuat salah satu posisi tersebut hampir pasti menjadi milik pemain asal Portugal itu, sehingga Valverde dan Aurelien Tchouameni harus berebut satu tempat tersisa.
Kegagalan Madrid mendatangkan Rodri membuat Mourinho harus mencari alternatif untuk mengatur permainan dari lini tengah.
Pilihan akhirnya jatuh kepada Bernardo Silva. Pemain asal Portugal itu menawarkan kemampuan mengontrol tempo, menjaga penguasaan bola, sekaligus membantu proses membangun serangan. Karakter tersebut membuatnya sangat cocok dengan kebutuhan Mourinho.
Jika Bernardo benar-benar menjadi bagian penting dari rencana sang pelatih, maka persaingan utama tinggal antara Valverde dan Tchouameni. Dengan kata lain, hanya satu dari dua pemain tersebut yang kemungkinan menjadi starter.
Melansir MARCA, Valverde dan Tchouameni sebenarnya memiliki profil yang berbeda.
Valverde mengandalkan stamina, intensitas, kecepatan, dan kemampuan menjangkau area lapangan yang luas. Ia bisa membawa bola melewati tekanan lawan, membantu serangan, sekaligus turun untuk memberikan dukungan defensif.
Tchouameni menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda. Gelandang asal Prancis itu memiliki karakter gelandang bertahan yang lebih natural. Ia mampu menjaga posisi, memenangkan duel, memotong serangan lawan dan memberikan perlindungan di depan lini pertahanan.
Dalam struktur Mourinho, karakter tersebut bisa menjadi keuntungan besar. Jika Bernardo diberikan kebebasan untuk mengontrol permainan, Mourinho membutuhkan pemain di belakangnya yang mampu menjaga keseimbangan. Dalam konteks tersebut, Tchouameni terlihat sangat cocok.
Untuk sementara, Valverde justru memiliki keuntungan. Ia termasuk pemain yang lebih cepat kembali setelah Piala Dunia dan sudah tampil dalam seluruh pertandingan pramusim Madrid. Performanya juga disebut memberikan kesan positif kepada Mourinho.
Situasinya berbeda dengan Tchouameni. Gelandang Prancis tersebut belum mendapatkan menit bermain dalam pertandingan pramusim Madrid, sehingga ia memasuki awal musim dengan kondisi ritme pertandingan yang belum ideal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!