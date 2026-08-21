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Risma Azzah Fatin
Jumat, 21 Agustus 2026 | 21.25 WIB

Bernardo Silva Diduga Sindir Rodri secara Halus saat Diperkenalkan sebagai Pemain Baru Real Madrid

Bernardo Silva (Bein Sports) - Image

Bernardo Silva (Bein Sports)

JawaPos.com – Bernardo Silva diduga menyindir mantan rekan setimnya di Manchester City, Rodri, saat menjalani presentasi resmi sebagai pemain baru Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Gelandang asal Portugal itu menyoroti sejarah Real Madrid dengan 15 gelar Liga Champions dan menyebut bahwa bermain untuk klub dengan pencapaian tersebut bukanlah kesempatan yang dimiliki semua pemain.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Rodri sebelumnya memilih bergabung dengan Barcelona meskipun Real Madrid juga dikabarkan tertarik mendatangkannya.

Bernardo tidak menyebut nama Rodri secara langsung dalam pernyataannya sehingga belum ada kepastian bahwa komentarnya memang ditujukan kepada gelandang asal Spanyol tersebut.

Rodri menjadi salah satu pemain yang paling banyak diperbincangkan pada bursa transfer musim panas setelah memutuskan meninggalkan Manchester City dan memilih Barcelona dibandingkan Real Madrid.

Keputusan tersebut dilaporkan turut dipengaruhi pembicaraan dengan Pep Guardiola yang menilai gaya permainan Barcelona sesuai dengan karakteristik Rodri.

Terlepas dari dugaan sindiran tersebut, Bernardo menegaskan bahwa bergabung dengan Real Madrid merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya.

Pemain asal Portugal itu mengaku telah memimpikan kesempatan bermain untuk Real Madrid sejak masih kecil dan merasa terkesan ketika melihat langsung koleksi trofi klub tersebut di Santiago Bernabéu.

Bernardo kemudian berjanji bekerja keras untuk membantu Real Madrid menambah koleksi gelar dan memberikan kesuksesan kepada para pendukungnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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