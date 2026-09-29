Gianni Infantino Siap Dukung Tambahan Pendanaan bagi Seluruh 211 Asosiasi Anggota FIFA

JawaPos.com – Presiden FIFA Gianni Infantino membuka peluang peningkatan pendanaan bagi 211 asosiasi anggota FIFA melalui penyaluran dana tambahan untuk pengembangan sepak bola.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Dewan FIFA dijadwalkan mempertimbangkan usulan tersebut dalam pertemuan pada 15 Oktober 2026, setelah muncul desakan agar FIFA meningkatkan alokasi dananya kepada setiap asosiasi anggota.

Infantino menyatakan akan mendukung tingkat pendanaan tambahan tertinggi yang dapat diberikan secara bertanggung jawab melalui proses tata kelola FIFA yang sesuai.

Usulan yang sebelumnya diajukan Presiden UEFA Aleksander Čeferin dan Presiden Concacaf Victor Montagliani meminta setiap dari 211 asosiasi anggota FIFA menerima sedikitnya USD 10 juta atau sekitar Rp179,7 miliar dalam periode 2027-2030.

Jika diterapkan kepada seluruh anggota, nilai tersebut mencapai sekitar USD 2,1 miliar atau Rp37,74 triliun, di luar pendanaan yang telah disiapkan melalui program FIFA Forward.

Namun, Infantino menegaskan bahwa belum ada angka pendanaan yang menjadi komitmen resmi karena usulan tersebut masih harus melalui penilaian keuangan dan proses tata kelola FIFA.

Infantino juga menyebut rencana komersial FIFA Forward Enterprise yang kini telah ditarik sebelumnya ditujukan untuk memungkinkan FIFA meningkatkan investasi dalam pengembangan sepak bola.

Melalui pembahasan baru tersebut, FIFA akan menilai besaran dana yang dapat disalurkan kepada 211 asosiasi anggota dengan mempertimbangkan kondisi keuangan serta keberlanjutan cadangan organisasi.