Lamine Yamal Tantang Kylian Mbappé dalam Persaingan Ballon d’Or 2026 Jelang Berakhirnya Voting Suara

JawaPos.com – Lamine Yamal dan Kylian Mbappé semakin terbuka mengenai pencalonan mereka dalam persaingan Ballon d’Or 2026 ketika pemungutan suara memasuki tahap akhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Yamal menyebut dirinya dan Mbappé sebagai dua pemain terbaik di dunia serta mengatakan bahwa pencapaiannya bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol membuatnya merasa layak meraih penghargaan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya Yamal mengatakan bahwa keputusan Ballon d’Or sepenuhnya berada di tangan para jurnalis.

Yamal menjadikan keberhasilan kolektif sebagai bagian utama dari alasannya, termasuk keberhasilan Barcelona mempertahankan gelar LaLiga dan kesuksesan Spanyol di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Mbappé menekankan pencapaian individunya dengan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, LaLiga, dan Liga Champions, meskipun ia tidak meraih gelar utama bersama klubnya pada musim tersebut.

Dengan demikian, kedua pemain menyampaikan dasar yang berbeda mengenai pencalonan mereka menjelang keputusan akhir penghargaan.

Pemungutan suara Ballon d’Or 2026 dijadwalkan berakhir pada 28 September, sedangkan pengumuman pemenang akan berlangsung dalam seremoni di London pada 26 Oktober.