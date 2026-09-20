Harry Kane Buka Suara Terkait Peluang Raih Ballon d’Or

Harry Kane (Bein Sports)
JawaPos.com – Harry Kane mulai masuk dalam perbincangan Ballon d’Or 2026 setelah menunjukkan performa luar biasa bersama Bayern München dan tim nasional Inggris.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (19/9), Penyerang berusia 33 tahun itu mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan pada musim sebelumnya dan kembali tampil produktif pada awal musim 2026.
Kane juga mencetak 101 gol hanya dalam 98 penampilan Bundesliga setelah membukukan dua gol saat Bayern menang 7-0 atas Union Berlin.
Dalam wawancara dengan Marca, Kane mengakui bahwa performanya saat ini berada pada salah satu periode terbaik dalam kariernya, tetapi ia enggan terlalu banyak membicarakan peluang memenangkan Ballon d’Or 2026.
Menurut Kane, catatan 73 gol pada musim lalu sudah cukup menggambarkan performanya tanpa perlu melakukan kampanye untuk dirinya sendiri.
Kane lebih memilih mempertahankan konsistensi permainan dan membantu Bayern München bersaing memperebutkan berbagai trofi, terutama Liga Champions UEFA.
Kane juga mengaitkan performa terbaiknya dengan kondisi fisik dan mental yang menurutnya semakin baik meskipun usia terus bertambah.
Kane juga menyadari bahwa waktu dalam karier seorang pesepak bola tidak berlangsung selamanya sehingga setiap musim menjadi kesempatan untuk mencapai prestasi lebih tinggi.
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