Jelang Laga Kedua Lawan Australia, Carlo Ancelotti Fokus Siapkan Generasi Baru Timnas Brasil

JawaPos.com - Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti mengaku menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya dengan santai.

Juru taktik asal Italia itu menegaskan, kritik tidak akan mengubah rencana membangun generasi baru Brasil untuk menghadapi Copa America dan Piala Dunia berikutnya.

Timnas Brasil dijadwalkan kembali menghadapi Australia pada Selasa (29/9) di Lang Park, Brisbane.

Pertandingan itu menjadi pertemuan kedua mereka setelah bermain imbang 1-1 di Townsville pada Jumat (25/9).

Hasil itu menuai kritik tajam di Brasil. Mantan juara Piala Dunia, Denilson, menilai penampilan Brasil memberikan kesan yang sangat buruk pada awal siklus baru.

Sementara itu, wartawan asal Brasil Jose Trajano secara terbuka menyerukan agar Ancelotti dipecat.

Padahal, pelatih berusia 67 tahun itu baru menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun pada Mei 2026.

Kritik itu tidak terlepas dari kekecewaan warga Brasil setelah tim mereka tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia dari Norwegia.