Prediksi Skor Slovakia vs Kazakhstan di Liga Nations UEFA: Slovenskí Sokoli Menang Tipis di Kandang

JawaPos.com - Slovakia diprediksi mengalahkan Kazakhstan dengan skor 2-1 pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Kosicka Futbalova Arena, Rabu (30/9) pukul 01.45 WIB.

Kemenangan akan menjaga Slovakia di puncak Grup C setelah sebelumnya menaklukkan Moldova 2-0, sementara Kazakhstan datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe.

Slovakia Punya Modal Kuat dari Laga Pembuka Slovakia menunjukkan performa meyakinkan ketika mengalahkan Moldova 2-0 pada laga pembuka Liga Nations UEFA.

Tim asuhan Vladimir Weiss bahkan mampu membatasi Moldova hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ketiga Slovakia dalam empat pertandingan terakhir sekaligus kemenangan ketujuh dalam 10 laga terakhir.

Dalam periode itu, Slovenskí Sokoli hanya dua kali menelan kekalahan dan mampu mencetak 11 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Slovakia cukup percaya diri menghadapi Kazakhstan.

David Strelec memang gagal mencetak gol ketika melawan Moldova, tetapi dukungan Lukas Haraslin dan Adrian Kapralik dari sisi sayap bisa kembali menjadi sumber ancaman di lini depan.