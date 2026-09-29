Prediksi Skor Bulgaria vs Estonia di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang

JawaPos.com - Timnas Bulgaria dan Estonia diprediksi bermain imbang 1-1 pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Rabu (30/9) pukul 01.45 WIB.

Bulgaria datang setelah kalah 1-2 dari Luksemburg, sedangkan Estonia membawa modal hasil 1-1 melawan Islandia dan tren positif dalam beberapa laga terakhir.

Bulgaria Berusaha Bangkit setelah Kalah dari Luksemburg Bulgaria butuh kemenangan untuk menjaga peluang bersaing menuju promosi ke League B setelah menelan kekalahan 1-2 dari Luksemburg pada pertandingan pembuka Liga Nations UEFA.

Skuad asuhan Aleksandar Dimitrov sebelumnya juga menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia yang sulit dengan menelan lima kekalahan dari enam pertandingan.

Bulgaria sempat mengawali 2026 dengan hasil positif melalui kemenangan atas Kepulauan Solomon dan Indonesia di turnamen FIFA Series.

Namun, performa mereka kemudian menurun setelah kalah 0-1 dari Montenegro di kandang dan bermain imbang 1-1 melawan Moldova.

Hasil tersebut membuat Bulgaria belum menemukan konsistensi menjelang duel kontra Estonia.

Apalagi, Bulgaria harus menghadapi dua pertandingan tandang secara beruntun setelah laga melawan Estonia sehingga tambahan tiga poin di Stadion Hristo Botev.