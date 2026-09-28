Prediksi Skor Korea Selatan vs Uruguay: Son Diunggulkan, Uruguay Bertekad Bangkit

JawaPos.com - Timnas Korea Selatan akan menghadapi Uruguay dalam pertandingan persahabatan internasional pada Senin (28/9/2026) kick-off pukul 18.00 WIB.

Duel dua tim yang sama-sama sedang mempersiapkan diri menuju agenda internasional berikutnya ini diperkirakan berjalan cukup menarik.

Pertandingan Korea Selatan vs Uruguay menjadi salah satu laga yang mendapat perhatian dalam rangkaian FIFA International Friendly. Kedua tim membawa kondisi berbeda setelah menjalani pertandingan sebelumnya.

Korea Selatan memiliki modal positif setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Ekuador. Skuad Taeguk Warriors menang dengan skor 3-0 dalam pertandingan tersebut.

Tiga gol Korea Selatan dicetak oleh Hyeon-gyu Oh, Heung-min Son, dan Dong-gyeong Lee. Oh membuka keunggulan pada menit ke-54, sebelum Son menggandakan skor empat menit berselang. Lee kemudian melengkapi kemenangan Korea Selatan melalui gol pada menit ke-86.

Hasil tersebut membuat Korea Selatan datang ke pertandingan melawan Uruguay dengan kepercayaan diri yang cukup baik.

Selain produktif di depan gawang, tim asuhan Hong Myung-bo juga menunjukkan organisasi pertahanan yang cukup rapi.

Dalam enam pertandingan terakhir, Korea Selatan hanya kebobolan tiga gol. Catatan tersebut menjadi salah satu modal penting sebelum menghadapi Uruguay yang memiliki sejumlah pemain berpengalaman di lini serang.