Korea Selatan U-23 Hancurkan Vietnam dengan Skor 4-0, Kekalahan Penuh Pelajaran!

Timnas Vietnam U-23 kalah lawan Korea Selatan U-23 di Asian Games 2026. (Facebook/VFF)
JawaPos.com - Tim nasional Vietnam U-23 harus menelan kekalahan telak dari Korea Selatan U-23 di perempat final Asian Games 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-4 tersebut dimainkan di Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Jumat (25/9).
Pelatih Vietnam U-23, Hong Vinh Dinh menyoroti kebugaran fisik para pemainnya. Ia menilai kekalahan dari Korea Selatan U23 dipengaruhi karena kelelahan pemainnya.
Meskipun mengalami kekalahan, Hong Vinh Dinh tetap mengapresiasi permainan tim asuhannya. Ia juga berterima kasih pada perjuangan pemainnya.
"Baru-baru ini, beberapa pemain telah bermain terus menerus di kejuaraan nasional dan divisi pertama. Dan barusan, di babak kualifikasi, banyak pemain telah memainkan 4-5 pertandingan. Kedua, ada keyakinan, keyakinan, dan saya juga ingin menciptakan peluang bagi semua pemain yang berpotensi untuk melangkah lebih jauh. Saya percaya pada mereka, dan mereka turun ke lapangan dan menunjukkan kemampuan mereka di pertandingan hari ini (kemarin) ," kata Hong Vinh Dinh yang dikutip dari The Thao 247, Jumat (25/9).
Baca Juga:Prediksi Skor Korea Selatan U-23 vs Vietnam U-23 di Asian Games 2026: Taegeuk Warriors Menang Tipis!
"Saya sungguh menghargai usaha dan keberhasilan yang telah saya tunjukkan dalam memberi kalian semua kesempatan untuk bermain di pertandingan hari ini. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada semua pemain saya karena, meskipun kami kalah, pertandingan ini juga menyoroti kebugaran fisik kami," lanjut pelatih 52 tahun tersebut.
Laga perempat final juga digunakan Vinh Dinh untuk membantu meningkatkan performa para pemain mudanya. Sebab, mereka akan diandalkan untuk SEA Games dan Kualifikasi Piala Asia U-23 tahun depan.
"Pertandingan perempat final hari ini benar-benar merupakan pertandingan yang membantu semua pemain muda saya ketika mereka melangkah ke lapangan. Hari ini (kemarin), kalian semua merespons dengan percaya diri, tenang, dan cara kalian beroperasi dari serangan hingga pertahanan. Dan saya percaya bahwa generasi pemain U-21 berikutnya akan melangkah jauh, dan kalian juga siap untuk SEA Games dan kualifikasi U-23 tahun depan," pungkas Hong Vinh Dinh.
Baca Juga: Suporter Timnas U23 Teriakkan Nama Shin Tae Yong Saat Indonesia Takluk 0-1 dari Korea Selatan di Sidoarjo
Kekalahan 0-4 menjadi skor paling telak yang diterima timnas Vietnam U-23 saat menghadapi Korea Selatan U-23. Jika melihat rekor pertemuan, kedua tim selalu saling mengalahkan dengan skor tipis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022