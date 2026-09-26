Korea Selatan U-23 Hancurkan Vietnam dengan Skor 4-0, Kekalahan Penuh Pelajaran!

JawaPos.com - Tim nasional Vietnam U-23 harus menelan kekalahan telak dari Korea Selatan U-23 di perempat final Asian Games 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-4 tersebut dimainkan di Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Jumat (25/9).

Pelatih Vietnam U-23, Hong Vinh Dinh menyoroti kebugaran fisik para pemainnya. Ia menilai kekalahan dari Korea Selatan U23 dipengaruhi karena kelelahan pemainnya.

Meskipun mengalami kekalahan, Hong Vinh Dinh tetap mengapresiasi permainan tim asuhannya. Ia juga berterima kasih pada perjuangan pemainnya.

"Baru-baru ini, beberapa pemain telah bermain terus menerus di kejuaraan nasional dan divisi pertama. Dan barusan, di babak kualifikasi, banyak pemain telah memainkan 4-5 pertandingan. Kedua, ada keyakinan, keyakinan, dan saya juga ingin menciptakan peluang bagi semua pemain yang berpotensi untuk melangkah lebih jauh. Saya percaya pada mereka, dan mereka turun ke lapangan dan menunjukkan kemampuan mereka di pertandingan hari ini (kemarin) ," kata Hong Vinh Dinh yang dikutip dari The Thao 247, Jumat (25/9).

"Saya sungguh menghargai usaha dan keberhasilan yang telah saya tunjukkan dalam memberi kalian semua kesempatan untuk bermain di pertandingan hari ini. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada semua pemain saya karena, meskipun kami kalah, pertandingan ini juga menyoroti kebugaran fisik kami," lanjut pelatih 52 tahun tersebut.

Laga perempat final juga digunakan Vinh Dinh untuk membantu meningkatkan performa para pemain mudanya. Sebab, mereka akan diandalkan untuk SEA Games dan Kualifikasi Piala Asia U-23 tahun depan.

"Pertandingan perempat final hari ini benar-benar merupakan pertandingan yang membantu semua pemain muda saya ketika mereka melangkah ke lapangan. Hari ini (kemarin), kalian semua merespons dengan percaya diri, tenang, dan cara kalian beroperasi dari serangan hingga pertahanan. Dan saya percaya bahwa generasi pemain U-21 berikutnya akan melangkah jauh, dan kalian juga siap untuk SEA Games dan kualifikasi U-23 tahun depan," pungkas Hong Vinh Dinh.