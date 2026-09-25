Prediksi Skor Korea Selatan U-23 vs Vietnam U-23 di Asian Games 2026: Taegeuk Warriors Menang Tipis!

JawaPos.com - Tim nasional Korea Selatan U-23 bakal saling mengalahkan dengan timnas Vietnam U-23 di perempat final Asian Games 2026. Laga tersebut dimainkan di Nagoya City Mizuho Park Rugby Field, Jumat (25/9) pukul 17.30 WIB.

Prediksi Skor Korea Selatan U-23 vs Vietnam U-23 Timnas Korea Selatan U-23 dan Vietnam U-23 sudah bertemu dalam lima pertandingan di semua kompetisi. Melansir Transfermarkt, kedua tim saling mengalahkan dengan sama-sama memenangkan dua pertandingan dan satu laga berakhir imbang.

Di pertemuan terakhir, Vietnam U-23 sukses mengalahkan Korea Selatan U-23. Laga tersebut terjadi di perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2026, saat The Golden Star Warriors menang adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.

Pada laga perempat final nanti, Korea Selatan U23 diprediksi akan memenangkan laga melawan Vietnam U-23. Dilihat dari rekam jejak pertemuan, pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1.

Selama ajang Asian Games 2026, Korea Selatan U-23 memiliki produktivitas gol yang sangat baik. Tim asuhan Lee Min-sung tersebut mengoleksi enam gol dari dua pertandingan.

Selain itu, pertahanan mereka juga sangat tangguh dengan mengandalkan formasi empat bek tengah. Terbukti, Korea Selatan U-23 hanya kebobolan satu gol dari Qatar U23 sekaligus menunjukkan sinyal bahwa Vietnam U-23 bakal kesulitan menjebol gawang Kim Jun-hong.

Sementara Vietnam U-23, masih belum seimbang dalam menyerang dan bertahan. Tim asuhan Hong Vinh Dinh itu mengoleksi tiga gol dan kebobolan tiga gol selama penyisihan grup.