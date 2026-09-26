Timnas Prancis Menang Tipis Lawan Turki, Ousmane Dembele: Kami Bisa Cetak Banyak Gol!

JawaPos.com - Tim nasional Prancis sukses menumbangkan tuan rumah Turki di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Sabtu (26/9).

Ousmane Dembele: Kami Bisa Cetak Banyak Gol! Timnas Prancis memenangkan pertandingan berkat satu gol dari Kylian Mbappe pada menit ke-54. Gol tersebut sudah cukup mengantarkan tim tamu meraih kemenangan.

Ousmane Dembele yang bermain sejak awal pertandingan merasa puas dengan kemenangan timnas Prancis. Pemain PSG tersebut merasa timnya bisa menambah gol lagi.

"Secara keseluruhan, kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Kami bisa saja mencetak satu atau dua gol lagi, tetapi kami tahu itu tidak akan mudah. ​​Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertandingan ini sepanjang minggu. Kami senang!," kata Ousmane Dembele yang dikutip dari UEFA, Sabtu (26/9).

Setelah mengalahkan Turki, timnas Prancis bakal melawan Belgia yang merupakan tim kuat lainnya di Grup 1 UEFA Nations League. Laga tersebut akan dimainkan pada 29 September.

Performa Ousmane Dembele Pelatih baru timnas Prancis, Zinedine Zidane tetap mengandalkan Ousmane Dembele sebagai ujung tombak. Ia bermain selama 89 menit dan digantikan Esteban Lepaul.