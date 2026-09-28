Ibrahima Konaté Absen Bela Prancis Akibat Cedera yang Dialaminya Saat Latihan

JawaPos.com – Ibrahima Konaté mengundurkan diri dari skuad tim nasional Prancis untuk rangkaian pertandingan UEFA Nations League setelah mengalami cedera pada lutut kanannya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Bek Real Madrid tersebut merasakan nyeri saat menjalani sesi latihan pada Rabu dan hasil pemeriksaan MRI menunjukkan adanya keseleo ringan.

Konaté kemudian dipulangkan ke Real Madrid setelah dipastikan tidak dapat memperkuat Prancis dalam pertandingan mendatang.

Untuk menggantikan Konaté, pelatih Prancis memanggil Leny Yoro dari Manchester United yang sebelumnya masuk dalam skuad tim nasional U-21.

Pemanggilan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Yoro untuk bergabung dengan tim senior Prancis dan membuatnya menjadi salah satu pemain yang belum pernah tampil untuk tim nasional dalam skuad tersebut.

Bek berusia 20 tahun itu dijadwalkan bergabung dengan tim sebelum perjalanan Prancis ke Turki pada Kamis.

Yoro memiliki awal musim yang beragam bersama Manchester United dengan baru dua kali menjadi pemain inti di semua kompetisi dan belum pernah tampil sebagai starter di Liga Primer Inggris.

Yoro tercatat menjadi pemain inti ketika Manchester United menghadapi Sabah di Liga Champions dan Brighton dalam Piala EFL, sedangkan di Liga Primer ia baru bermain sebagai pemain pengganti dengan total 22 menit.