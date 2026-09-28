Scaloni Ungkap Saat Meyakinkan Lionel Messi Kembali Bela Argentina dalam Pertandingan Perpisahan

JawaPos.com – Lionel Scaloni mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan segala upaya untuk memastikan Lionel Messi kembali memperkuat tim nasional Argentina dalam pertandingan perpisahannya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (26/9), Messi sebelumnya mengumumkan rencana pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia, tetapi kini kembali dipanggil ke skuad Argentina untuk menghadapi Benin pada 6 Oktober di Stadion Monumental, Buenos Aires.

Scaloni menilai pemain seperti Messi layak mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada para pendukung yang selama ini mencintainya.

Scaloni mengatakan dirinya ingin berada dalam momen perpisahan tersebut karena tidak mengetahui apakah masih akan menangani Argentina pada masa mendatang.

Scaloni beranggapan bahwa kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada Messi sebaiknya dilakukan ketika pemain tersebut masih dapat hadir dan menikmati dukungan langsung dari masyarakat Argentina.

Scaloni juga mengakui bahwa Messi tetap menunjukkan keinginan dan usaha untuk kembali ke tim nasional meskipun telah memutuskan masa depannya di sepak bola internasional.

Messi memiliki catatan panjang bersama Argentina dengan 207 penampilan dan 125 gol, serta membantu negaranya meraih Piala Dunia 2022 dan dua gelar Copa America.

Scaloni menyebut kesempatan melatih Messi sebagai pengalaman luar biasa dan menilai sosok seperti dirinya sangat jarang muncul dalam sepak bola.