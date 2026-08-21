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Risma Azzah Fatin
Jumat, 21 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Jamal Musiala Ungkap Penyebab Pingsannya dalam 2 Laga Beruntun Bayern Munich

Jamal Musiala mengalami pingsan dalam laga Bayern Munich (Bein Sports) - Image

Jamal Musiala mengalami pingsan dalam laga Bayern Munich (Bein Sports)

JawaPos.com – Jamal Musiala mengungkapkan bahwa dua insiden kehilangan kesadaran yang dialaminya dalam pertandingan bersama Bayern Munich berkaitan dengan gangguan neurologis.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Pemain berusia 23 tahun tersebut mengalami kejadian serupa ketika menghadapi RB Leipzig dan Heidenheim dalam dua pertandingan beruntun sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kondisi kesehatannya.

Musiala kemudian menjelaskan situasinya kepada publik dan memastikan bahwa dirinya sedang menjalani perawatan serta pengobatan medis yang sesuai.

Gangguan neurologis tersebut berkaitan dengan episode ketidaksadaran singkat dan sementara yang dapat membuat seseorang berhenti merespons atau tampak tidak menyadari keadaan di sekitarnya.

Kondisi semacam ini dapat berlangsung dalam waktu singkat sehingga terkadang sulit dikenali, sedangkan penyebab dan penanganannya perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan medis oleh dokter atau spesialis terkait.

Dalam kasus Musiala, pemain Bayern Munich itu menyatakan bahwa kondisinya sedang ditangani dan dirinya memperoleh dukungan penuh dari klub serta orang-orang terdekat.

Musiala juga berusaha menenangkan para penggemar dengan menyampaikan bahwa kondisi tersebut saat ini menjadi bagian dari kesehariannya dan ia tetap optimistis terhadap proses pemulihan.

Mengenai kemungkinan kembali bermain, keputusan tersebut belum dapat dipastikan karena aktivitas olahraga Musiala harus menyesuaikan hasil evaluasi medis dan perkembangan kondisinya.

Setelah mengalami dua insiden yang mengkhawatirkan, Musiala kini berfokus menjalani perawatan dengan pengawasan tenaga medis sebelum menentukan langkah selanjutnya dalam karier sepak bolanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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