Tidak Ada Klausul Degradasi dalam Kontrak Erling Haaland di Man City

Erling Haaland. (Dok. MCFC)
JawaPos.com - Manchester City sedang menghadapi salah satu situasi paling serius dalam sejarah klub setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan Premier League.
Sanksi untuk klub belum ditentukan dan proses hukum masih berlanjut karena Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
Berbagai kemungkinan hukuman pun mulai dibicarakan, mulai dari denda dan peringatan hingga pengurangan poin atau bahkan pengusiran dari Premier League. Skenario terakhir tentu dapat menyebabkan City harus bermain di divisi yang lebih rendah.
Jika hukuman berat benar-benar dijatuhkan, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan posisi klub di kompetisi. Masa depan sejumlah pemain bintang juga akan menjadi perhatian, termasuk Erling Haaland.
Haaland merupakan salah satu aset terbesar Manchester City. Striker asal Norwegia tersebut masih menjadi salah satu penyerang paling produktif di sepak bola dunia dan memiliki kontrak jangka panjang bersama klub.
Melansir SPORT, Haaland memperpanjang kontraknya pada Januari tahun lalu sehingga masa baktinya di Etihad Stadium kini berlangsung hingga 2034.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022