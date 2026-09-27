Tidak Ada Klausul Degradasi dalam Kontrak Erling Haaland di Man City

JawaPos.com - Manchester City sedang menghadapi salah satu situasi paling serius dalam sejarah klub setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan Premier League.

Sanksi untuk klub belum ditentukan dan proses hukum masih berlanjut karena Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Berbagai kemungkinan hukuman pun mulai dibicarakan, mulai dari denda dan peringatan hingga pengurangan poin atau bahkan pengusiran dari Premier League. Skenario terakhir tentu dapat menyebabkan City harus bermain di divisi yang lebih rendah.

Jika hukuman berat benar-benar dijatuhkan, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan posisi klub di kompetisi. Masa depan sejumlah pemain bintang juga akan menjadi perhatian, termasuk Erling Haaland.

Haaland Tidak Punya Klausul Degradasi

Haaland merupakan salah satu aset terbesar Manchester City. Striker asal Norwegia tersebut masih menjadi salah satu penyerang paling produktif di sepak bola dunia dan memiliki kontrak jangka panjang bersama klub.

Melansir SPORT, Haaland memperpanjang kontraknya pada Januari tahun lalu sehingga masa baktinya di Etihad Stadium kini berlangsung hingga 2034.