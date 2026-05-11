Hasil Super League 2025/2026: Dicukur Bhayangkara FC, Madura United dan Persis Solo Adu Kuat hingga Akhir Musim

Madura United gagal menang di kandang Bhayangkara FC setelah menyerah 1-3. (Instagram/@maduraunited.fc)
JawaPos.com - Madura United melepas peluang selamat dari ancaman degradasi Super League 2025/2026. Sempat unggul di babak pertama, Laskar Sape Kerrab kena comeback Bhayangkara FC, 3-1, di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Senin (11/5) malam.
Madura United sejatinya bisa mengantongi tiga poin sekaligus menjaga peluang mereka bertahan di Super League musim depan. Gol cepat Jordy Wehrmann pada menit kelima tak cukup membawa pulang tiga poin dari Lampung.
Mereka justru harus pulang dengan tangan kosong setelah Bhayangkara FC berbalik unggul lewat aksi Ryo Matsumura pada menit ke-63, Bernard Doumbia (66), dan Moussa Sidibe (87).
Kekalahan itu membuat Laskar Sape Kerrab tertahan di posisi 15 dengan torehan 32 poin. Mereka hana unggul empat poin atas Persis Solo di posisi 16 alias batas terakhir zona merah.
Artinya, dua laga ke depan akan menjadi penentuan siapa yang bakal bertahan musim depan.
Setelah ini, Madura United akan sowan ke markas PSIM Yogyakarta pada Minggu (17/5), dan menjamu PSM Makassar pada Sabtu (23/5).
Sementara Persis masih punya peluang saat menghadapi Dewa United pada Sabtu (16/5), dan terakhir bertamu ke markas Persita Tangerang pada Sabtu (23/5).
Patut ditunggu siapa yang bakal tersisih hingga akhir musim, di mana satu di antara mereka akan menemani PSBS Biak dan Semen Padang yang lebih dulu memastikan turun kasta ke Championship musim depan.
