Eks Psikolog Persebaya Gabung Deltras FC, Fokus Jaga Mental Pemain

Deltras FC untuk pertama kalinya memiliki psikolog tim. Afif Kurniawan direkrut untuk membantu menjaga mental dan kepercayaan diri pemain.. (Andy Satria/Radar Surabaya)
JawaPos.com – Deltras FC mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki psikolog tim. Hal itu terwujud setelah Deltras merekrut Afif Kurniawan untuk mengisi posisi tersebut.
Presiden Deltras FC, Deddy Adrianto Wibowo, mengatakan bahwa dirinya tidak ingin setengah-setengah dalam mengurus tim.
“Intinya, kalau kami mau melakukan sesuatu, kami ingin melakukan yang terbaik untuk Deltras FC,” terangnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mendatangkan psikolog.
Afif termasuk sosok berpengalaman di dunia psikologi sepak bola. Dia pernah menjadi psikolog Persebaya Surabaya, termasuk ditunjuk sebagai psikolog Timnas Indonesia U-17.
Bagi Deddy, kehadiran psikolog sangatlah penting.
“Kalau ingin membangun Deltras FC menjadi klub yang lebih profesional, kami tidak boleh hanya fokus pada pemain, pelatih, fisik, teknik, dan taktik. Mental pemain juga harus kami perhatikan,” terang pria asal Malang itu.
Selama kompetisi berlangsung, mental pemain memang wajib dijaga.
“Satu musim itu panjang. Ada tekanan pertandingan, persaingan, cedera, ekspektasi suporter, kemenangan, juga kekalahan. Itu alasan kami menghadirkan psikolog sebagai bagian dari sistem pendukung dalam tim,” tambah Deddy.
Dengan begitu, psikolog diharapkan bisa membantu ketika tim menghadapi masalah.
“Termasuk juga membantu pemain mengenal dirinya, menjaga fokus dan kepercayaan diri, serta membangun mental dan karakter yang lebih kuat,” beber Deddy.
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