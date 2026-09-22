Sang Ibu Kepincut Anfield, Kylian Mbappe Nyaris Gabung Liverpool usai Tinggalkan AS Monaco

JawaPos.com - Kylian Mbappe mengungkapkan bahwa dirinya sempat hampir bergabung dengan Liverpool usai meninggalkan AS Monaco pada 2017.

Ibunya bahkan disebut sangat menyukai Liverpool dan Anfield hingga berharap sang putra melanjutkan karier di klub Merseyside itu.

Saat itu, Mbappe masih berusia 18 tahun dan menjadi salah satu pemain muda paling menarik perhatian di Eropa.

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Sejumlah klub besar berusaha mendapatkan tanda tangannya setelah penampilan impresif bersama AS Monaco.

Liverpool menjadi salah satu klub yang serius mengejar Mbappe. Sang ibu bahkan disebut berharap putranya bermain di Anfield.

Dalam wawancara dengan The Athletic pada Selasa (22/9), Mbappe mengatakan ibunya merupakan penggemar berat Jurgen Klopp.

Mbappe juga menyebut Liverpool sebagai destinasi yang paling diinginkan sang ibu.

“Saya memang dekat dengan Liverpool. Ibu saya adalah penggemar berat Jurgen Klopp dan tujuan favorit ibu saya adalah Liverpool. Dia ingin saya pergi ke sana,” ujar Mbappe.