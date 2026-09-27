Noel Gallagher Kaget Manchester City Dinyatakan Bersalah, Tapi Tetap Bela Gol Sergio Aguero

Pentolan band asal Inggris Oasis, Noel Gallagher bersama eks pelatih Manchester City, Pep Guardiola. (Istimewa)
JawaPos.com - Noel Gallagher mengaku terkejut setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan Premier League.
Gitaris Oasis sekaligus penggemar berat Manchester City tersebut mengakui keputusan itu bisa membuat sejumlah pencapaian klub dipertanyakan kembali.
Salah satu yang ikut menjadi sorotan adalah gol dramatis Sergio Aguero saat menghadapi Queens Park Rangers pada laga terakhir Premier League musim 2011/12.
Gol Aguero pada menit-menit akhir pertandingan tersebut menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Manchester City.
Gol itu memastikan kemenangan 3-2 sekaligus membawa The Citizens meraih gelar Premier League pertama mereka di era modern.
Namun, setelah Manchester City dinyatakan bersalah dalam proses investigasi terkait dugaan pelanggaran aturan finansial, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pencapaian klub pada periode tersebut akan dipandang.
Gallagher menjadi salah satu pihak yang memberikan tanggapannya. Berbicara dalam podcast Let Me Talk, pria berusia 59 tahun itu mengaku sempat kaget ketika mendengar kabar mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
"Saya sedikit terkejut ketika mendengarnya di radio. Terkejut karena klub selama ini meyakinkan kami bahwa mereka dengan tegas membantah semua dakwaan tersebut," ujar Gallagher.
Ia mengaku kecewa dengan situasi yang dihadapi klub kesayangannya. Menurut Gallagher, persoalan tersebut juga membuat dirinya merasa sedih karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan klub, tetapi juga pemain dan suporter.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022