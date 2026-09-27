Noel Gallagher Kaget Manchester City Dinyatakan Bersalah, Tapi Tetap Bela Gol Sergio Aguero

JawaPos.com - Noel Gallagher mengaku terkejut setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan Premier League.

Gitaris Oasis sekaligus penggemar berat Manchester City tersebut mengakui keputusan itu bisa membuat sejumlah pencapaian klub dipertanyakan kembali.

Salah satu yang ikut menjadi sorotan adalah gol dramatis Sergio Aguero saat menghadapi Queens Park Rangers pada laga terakhir Premier League musim 2011/12.

Gol Aguero pada menit-menit akhir pertandingan tersebut menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Manchester City.

Gol itu memastikan kemenangan 3-2 sekaligus membawa The Citizens meraih gelar Premier League pertama mereka di era modern.

Namun, setelah Manchester City dinyatakan bersalah dalam proses investigasi terkait dugaan pelanggaran aturan finansial, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pencapaian klub pada periode tersebut akan dipandang.

Gallagher menjadi salah satu pihak yang memberikan tanggapannya. Berbicara dalam podcast Let Me Talk, pria berusia 59 tahun itu mengaku sempat kaget ketika mendengar kabar mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

"Saya sedikit terkejut ketika mendengarnya di radio. Terkejut karena klub selama ini meyakinkan kami bahwa mereka dengan tegas membantah semua dakwaan tersebut," ujar Gallagher.