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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 17.43 WIB

Man City Masih Bisa Belanja Besar Meski Menghadapi Tuduhan 115 Pelanggaran

Manchester City (@mancity/Instagram). - Image

Manchester City (@mancity/Instagram).

JawaPos.com - Manchester City tengah menghadapi salah satu periode paling serius dalam sejarah klub setelah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan Premier League pada periode 2009 hingga 2023.

Putusan tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan karena investigasi terhadap klub telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, timing-nya cukup menarik karena City baru saja melewati bursa transfer dengan pengeluaran yang sangat besar.

Klub bahkan menjadi salah satu tim dengan belanja terbesar pada musim panas ini. Sejumlah pemain penting dilepas dengan nilai tinggi, tetapi uang tersebut kemudian kembali digunakan untuk membangun skuad baru.

Belanja Lebih dari €500 Juta

Melansir SPORT, Manchester City dilaporkan memperoleh sekitar €337,02 juta dari penjualan pemain dan mengeluarkan €526,20 juta untuk mendatangkan pemain baru.

Besarnya aktivitas transfer tersebut membuat City dua kali memecahkan rekor pembelian termahal klub dalam satu jendela transfer.

Sebelumnya, rekor tersebut masih dipegang Jack Grealish yang didatangkan dari Aston Villa dengan nilai €117,5 juta.

Namun, angka tersebut kini turun ke posisi ketiga setelah City mengeluarkan €135 juta untuk gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, pada Juli.

Editor: Novia Tri Astuti
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