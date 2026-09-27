Man City Masih Bisa Belanja Besar Meski Menghadapi Tuduhan 115 Pelanggaran

JawaPos.com - Manchester City tengah menghadapi salah satu periode paling serius dalam sejarah klub setelah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan Premier League pada periode 2009 hingga 2023.

Putusan tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya mengejutkan karena investigasi terhadap klub telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, timing-nya cukup menarik karena City baru saja melewati bursa transfer dengan pengeluaran yang sangat besar.

Klub bahkan menjadi salah satu tim dengan belanja terbesar pada musim panas ini. Sejumlah pemain penting dilepas dengan nilai tinggi, tetapi uang tersebut kemudian kembali digunakan untuk membangun skuad baru.

Belanja Lebih dari €500 Juta

Melansir SPORT, Manchester City dilaporkan memperoleh sekitar €337,02 juta dari penjualan pemain dan mengeluarkan €526,20 juta untuk mendatangkan pemain baru.

Besarnya aktivitas transfer tersebut membuat City dua kali memecahkan rekor pembelian termahal klub dalam satu jendela transfer.

Sebelumnya, rekor tersebut masih dipegang Jack Grealish yang didatangkan dari Aston Villa dengan nilai €117,5 juta.