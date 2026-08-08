Sindir Timnas Inggris! Argentina Tetapkan 15 Juli sebagai Hari Tim Nasional, Ini Alasannya

JawaPos.com - Biasanya, sebuah negara menjadikan tanggal memenangi gelar juara prestisius sebagai momen peringatan bagi mereka. Tetapi, tidak demikian dengan alasan Argentina yang memilih 15 Juli sebagai peringatan Hari Timnas Argentina.

”Tanggal tersebut (15 Juli) dipilih untuk memperingati momen kemenangan besar dan bersejarah La Albiceleste (sebutan timnas Argentina, Red) atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026,” unggah Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) di laman federasi seperti dilansir dari TyC Sports.

Dalam laga di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, tersebut, La Albiceleste menang 2-1.

Lionel Messi dkk sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-55 oleh Anthony Gordon sebelum membalikkan keadaan via Enzo Fernandez (85’) dan Lautaro Martinez (90+2’).

Sebagai catatan, Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 pada 18 Desember. Juara Piala Dunia 1986 didapat pada 29 Juni.