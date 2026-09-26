Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 26 September 2026 | 22.50 WIB

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di UEFA Nations League: Tuan Rumah Berharap Kejutan

Kapten timnas Swiss Granit Xhaka. (Dok. IG/@swissnatimen) - Image

Kapten timnas Swiss Granit Xhaka. (Dok. IG/@swissnatimen)

JawaPos.com - Makedonia Utara akan menghadapi Swiss pada pertandingan pertama UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Nasional Todor Proeski, Skopje, Minggu (27/9) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Makedonia Utara yang baru saja promosi ke Liga B UEFA Nations League.

Mereka akan langsung menghadapi Swiss, tim yang memiliki pengalaman lebih tinggi di level internasional dan baru saja tampil hingga perempat final Piala Dunia 2026.

Makedonia Utara membawa catatan yang belum terlalu meyakinkan menuju pertandingan ini.

Dalam delapan pertandingan internasional terakhir, mereka belum mampu meraih kemenangan.

Salah satu hasil paling mengecewakan terjadi pada laga terakhir ketika mereka harus menyerah 0-4 dari Turki.

Dalam 10 pertandingan yang tercatat sepanjang 2026, Makedonia Utara baru meraih satu kemenangan. Mereka juga mencatat lima hasil imbang dan empat kekalahan.

Dari seluruh pertandingan tersebut, tim berjuluk Red Lynx itu hanya mencetak delapan gol dan kebobolan 18 kali.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa produktivitas menjadi salah satu pekerjaan rumah utama Makedonia Utara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rodri Percaya Manchester City Tidak Bersalah, Kaitkan dengan Kasus UEFA pada 2020 - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Percaya Manchester City Tidak Bersalah, Kaitkan dengan Kasus UEFA pada 2020

Sabtu, 26 September 2026 | 20.40 WIB

Prediksi Skor Gibraltar vs Andorra di Liga Nations UEFA: Tricolors Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Gibraltar vs Andorra di Liga Nations UEFA: Tricolors Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

Sabtu, 26 September 2026 | 15.41 WIB

Prediksi Skor Lituania vs Azerbaijan di Liga Nations UEFA: Milli Paksa Tuan Rumah Bermain Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lituania vs Azerbaijan di Liga Nations UEFA: Milli Paksa Tuan Rumah Bermain Imbang

Sabtu, 26 September 2026 | 15.39 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore