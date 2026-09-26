Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di UEFA Nations League: Tuan Rumah Berharap Kejutan

JawaPos.com - Makedonia Utara akan menghadapi Swiss pada pertandingan pertama UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Nasional Todor Proeski, Skopje, Minggu (27/9) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Makedonia Utara yang baru saja promosi ke Liga B UEFA Nations League.

Mereka akan langsung menghadapi Swiss, tim yang memiliki pengalaman lebih tinggi di level internasional dan baru saja tampil hingga perempat final Piala Dunia 2026.

Makedonia Utara membawa catatan yang belum terlalu meyakinkan menuju pertandingan ini.

Dalam delapan pertandingan internasional terakhir, mereka belum mampu meraih kemenangan.

Salah satu hasil paling mengecewakan terjadi pada laga terakhir ketika mereka harus menyerah 0-4 dari Turki.

Dalam 10 pertandingan yang tercatat sepanjang 2026, Makedonia Utara baru meraih satu kemenangan. Mereka juga mencatat lima hasil imbang dan empat kekalahan.

Dari seluruh pertandingan tersebut, tim berjuluk Red Lynx itu hanya mencetak delapan gol dan kebobolan 18 kali.