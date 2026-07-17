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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.01 WIB

Igor Tolic Buka Suara soal Kepergian Frans Putros dari Persib Bandung, Ini Alasan Bek Timnas Irak Pergi

Frans Putros saat membela Persib Bandung musim 2025/2026. (I.League) - Image

Frans Putros saat membela Persib Bandung musim 2025/2026. (I.League)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic akhirnya buka suara mengenai keputusan bek timnas Irak Frans Putros mengakhiri kebersamaannya dengan Maung Bandung. 

Meski mengaku masih membutuhkan tenaga bek serbabisa tersebut, Tolic memilih menghormati keputusan pemain timnas Irak untuk melanjutkan karir di tempat lain. Persib Bandung telah mengumumkan bahwa klub dan Frans Putros sepakat mengakhiri kerja sama.

Keputusan itu sekaligus mengakhiri kiprah pemain timnas Irak Frans Putros bersama skuad Pangeran Biru Persib Bandung setelah ikut berkontribusi pada musim lalu. Seusai memimpin sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (17/7), Igor Tolic mengungkapkan sempat berbicara langsung dengan Frans Putros

Pelatih asal Kroasia itu berharap sang pemain tetap bertahan karena memiliki peran penting di dalam tim. Menurut Tolic, Putros merupakan pemain yang memiliki kualitas tinggi dan mampu mengisi lebih dari satu posisi di lapangan. 

Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia ingin mempertahankan pemain berusia 33 tahun itu. "Dia pemain yang fantastis dan berkontribusi besar untuk gelar juara kita musim lalu. Saya sudah berdiskusi dengannya, tapi setelah Piala Dunia situasi berubah dan ia menginginkan petualangan baru bersama keluarganya," ujar Tolic.

Meski demikian, pelatih Persib Bandung itu memahami alasan yang melatarbelakangi keputusan Putros. Dia menilai setiap pemain memiliki pertimbangan pribadi dalam menentukan masa depan kariernya, terlebih jika berkaitan dengan keluarga.

Karena itu, Tolic tidak ingin menghalangi keinginan mantan anak asuhnya tersebut. Baginya, keputusan Putros patut dihormati mengingat dedikasi yang telah diberikan selama memperkuat Persib Bandung.

"Kita harus menghormati keputusannya dan tetap menghormatinya sebagai pemain yang pernah berjasa memberikan gelar ke Persib Bandung," tambah Tolic.

Kepergian Frans Putros tentu menjadi kehilangan bagi Persib Bandung. Selain tangguh sebagai bek tengah, pemain berpengalaman itu juga dikenal mampu dimainkan di sektor lain sesuai kebutuhan tim. Pengalaman internasional yang dimilikinya juga beberapa kali membantu menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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