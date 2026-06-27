Meski Cetak Hattrick untuk Timnas Prancis, Ousmane Dembele Lebih Suka Performanya Lawan Senegal dan Irak

Ousmane Dembele saat cetak hattrick untuk timnas Prancis lawan Norwegia. (Dok. IG/@equipedefrance)
JawaPos.com - Hattrick berhasil diciptakan Ousmane Dembele saat timnas Prancis mengalahkan Norwegia di Grup G Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut Gillette Stadium, Sabtu (27/6).
Kemenangan melawan Norwegia dianggap penting Ousmane Dembele karena membuat timnas Prancis menjadi juara Grup G piala dunia. Selain itu, dia ingin timnya memenangkan semua laga dan fokus di setiap pertandingan.
"Ini adalah pertandingan penting untuk timnas Prancis finis di puncak grup piala dunia. Kami ingin memenangkan tiap pertandingan, dan kami akan tetap fokus karena apa yang akan datang selanjutnya akan lebih sulit," kata Ousmane Dembele kepada M6 yang dikutip dari L'Equipe, Sabtu (27/6).
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Pemain PSG tersebut juga menyoroti komunikasi para penyerang di timnas Prancis. Ousmane Dembele mengatakan bahwa mereka saling memahami dan berharap terus dipertahankan di laga berikutnya.
"Ada pemain berkualitas di lapangan, dan bahkan di bangku cadangan. Dan dengan komunikasi ( antar penyerang Prancis ), itu lebih mudah. Kami lebih saling memahami, jadi itu bagus, kami harus terus maju," tambah Dembele.
Meski berhasil mencatatkan hattrick ke gawang Norwegia, Dembele ternyata lebih menyukai performanya saat melawan Senegal dan Irak. Dia mengaku bahwa dalam dua laga tersebut, perannya lebih terlihat.
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"Saya senang, ini momen unik dan penting bagi saya. Penampilan saya bagus, tetapi saya lebih menyukai pertandingan saya melawan Senegal atau Irak; saya pikir saya jauh lebih berpengaruh. Saya perlu tetap fokus, hal-hal penting akan datang," tandas Dembele.
Timnas Prancis berhasil menjadi juara Grup G dengan sembilan poin hasil tiga kemenangan. Di babak 32 besar, tim asuhan Didier Deschamps tersebut akan menghadapi Swedia pada 1 Juli.
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