Timnas Senegal Pesta Gol Lawan 10 Pemain Irak, Peluang Lolos ke-32 Besar Piala Dunia Masih Terbuka

Timnas Senegal amankan posisi tiga besar Grup I piala dunia usai hancurkan Irak 5-0. (@CAF_Online/X).
JawaPos.com - Timnas Senegal pesta gol 5-0 saat melawan Irak dalam laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 pada Sabtu (27/6). Hasil itu membuat peluang Senegal melaju ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik masih terbuka.
Timnas Senegal langsung tampil agresif sejak awal pertandingan lawan Irak. Habib Diarra membuka keunggulan cepat pada menit keempat lewat situasi sepak pojok. Diarra pun tercatat sebagai pencetak gol tercepat Senegal sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.
Keunggulan timnas Senegal semakin terbantu setelah Irak harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-13. Bek Rebin Sulaka diganjar kartu merah usai menjatuhkan Sadio Mane yang berada dalam posisi berbahaya menuju gawang. Keputusan itu diambil setelah wasit meninjau ulang insiden melalui VAR.
Meski unggul jumlah pemain, Senegal sempat kesulitan menambah gol sepanjang babak pertama. Serangan mereka belum cukup efektif hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tipis 1-0.
Memasuki babak kedua, performa Senegal meningkat drastis. Ismaila Sarr menggandakan keunggulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan kerja sama apik dalam membangun serangan.
Pergantian pemain yang dilakukan sang pelatih Pape Thiaw terbukti efektif. Gelandang Pape Gueye yang masuk sebagai pemain pengganti, tampil gemilang dengan mencetak dua gol spektakuler dari luar kotak penalti.
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Gol pertamanya bahkan tercipta hanya 89 detik setelah Gueye masuk ke lapangan. Tidak berhenti di situ, Iliman Ndiaye melengkapi pesta gol Senegal lewat sepakan jarak jauh yang memastikan kemenangan telak 5-0.
Dilansir dari ESPN, secara statistik, Senegal tampil dominan dengan expected goals (xG) mencapai 3,03, jauh mengungguli Irak yang hanya mencatatkan 0,18. Kemenangan itu juga menjadi margin kemenangan terbesar yang pernah diraih tim Afrika di ajang Piala Dunia.
Hasil itu membuat Senegal mengoleksi tiga poin dengan selisih gol +2 dan finis di posisi ketiga Grup I. Senegal saat ini harus menunggu hasil pertandingan tim lain untuk memastikan apakah cukup untuk lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.
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