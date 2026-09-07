Pedri Nyaman Main Bareng Rodri, Bantu Barcelona Pesta Gol di Kandang Valencia

Pedri mengaku nyaman bermain bersama Rodri di lini tengah Barcelona. Ia turut mencetak gol saat Blaugrana menang telak 5-0 atas Valencia. (Dok. FCB)
JawaPos.com — Barcelona berpesta gol di kandang Valencia pada pekan keempat Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 5-0 tersebut dimainkan di Mestalla, Minggu (6/9).
Salah satu gol Barcelona dicetak Pedri pada menit ke-79. Gelandang berusia 23 tahun itu juga tampil sejak menit awal dan menjadi salah satu pemain penting dalam permainan Blaugrana.
Kemenangan dengan skor lima gol bukanlah laga yang mudah bagi Barcelona meski Valencia sedang dilanda masalah internal. Bagi Pedri, bermain di Mestalla tetaplah sulit.
"Kami sangat mementingkan hal ini; Anda mungkin mengatakan itu pertandingan yang mudah, tetapi di sini tidak pernah mudah," kata Pedri kepada Movistar yang dikutip Mundo Deportivo, Senin (7/9).
Saat menghadapi Valencia, Pedri bermain bersama Rodri di lini tengah. Gelandang 23 tahun tersebut merasa nyaman bisa bermain dengan rekrutan anyar Barcelona itu.
"Orang selalu mengatakan bahwa Rodri dan saya tidak bekerja sama dengan baik, tetapi sebenarnya, sangat nyaman bermain dengannya. Kami akan saling memahami dengan sangat baik," ujar Pedri.
Pedri merasa senang bisa mencetak gol dalam kemenangan besar tersebut. Ia juga berharap para penyerang Barcelona bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"Mencetak gol itu hebat, tetapi kami memiliki banyak pencetak gol di lini depan: Raphinha, Fermín, Gabriel Jesus," pungkas Pedri.
Hansi Flick memainkan Pedri sejak menit awal. Ia bermain selama 81 menit sebelum digantikan Gabriel Jesus.
Secara statistik, Pedri banyak membantu penyerangan Barcelona. Melansir FotMob, gelandang Timnas Spanyol tersebut melakukan lima sentuhan di kotak penalti Valencia dan melepaskan dua tendangan, salah satunya berbuah gol.
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Jawa Pos
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