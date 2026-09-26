Manchester City Punya Database 650 Ribu Pemain, Begini Cara Mereka Berburu Talenta Baru

Debut manis Floyd Samba bersama Manchester City di Carabao Cup. (@mancity/Instagram)
JawaPos.com - Manchester City punya cara tersendiri dalam membangun skuad. Klub asal Inggris itu tidak hanya mengandalkan pengamatan langsung dari para pencari bakat, tetapi juga memanfaatkan sistem data yang sangat besar untuk menentukan pemain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim.
BBC Sport mendapat akses ke sistem kerja data Manchester City yang digunakan dalam proses perekrutan pemain. Salah satu bagian paling menarik adalah database mereka yang berisi sekitar 650 ribu pesepak bola dari berbagai penjuru dunia.
Database tersebut menjadi titik awal sebelum City mencari pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim.
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Prosesnya dimulai dengan menentukan profil pemain yang dibutuhkan. Posisi menjadi salah satu pertimbangan, tetapi City juga membagi karakter pemain ke dalam kategori yang lebih spesifik.
Sebagai contoh, bek sayap dibagi menjadi tiga tipe, yakni pemain yang lebih bertahan, bek yang sering masuk ke tengah, serta pemain yang bermain tinggi dan melebar.
Setelah kriteria ditentukan, sistem data akan menyaring database 650 ribu pemain tersebut hingga tersisa sekitar 20 sampai 50 nama.
Daftar itu kemudian dibandingkan dengan daftar pemain yang sebelumnya sudah masuk radar para scout.
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Menariknya, data tidak menjadi satu-satunya dasar keputusan Manchester City. Direktur olahraga klub, Hugo Viana, menegaskan bahwa pengamatan langsung dari scout tetap memiliki peran penting.
Menurut Viana, data memang membantu proses pengambilan keputusan, tetapi tidak bisa menggambarkan seluruh aspek seorang pemain. Karakter, mentalitas, serta perilaku di luar lapangan tetap membutuhkan penilaian manusia.
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