Anthony Gordon Tegaskan Inggris Tak Perlu Meniru Spanyol untuk Meraih Kemenangan

Anthony Gordon (Bein Sports)
JawaPos.com – Anthony Gordon meminta tim nasional Inggris untuk fokus mengembangkan kekuatan mereka sendiri daripada berusaha meniru gaya permainan Spanyol.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Pernyataan tersebut disampaikan setelah pelatih Thomas Tuchel menilai Inggris tidak memiliki karakter permainan yang sama dengan Spanyol dalam hal mengendalikan pertandingan.
Gordon menilai Inggris memiliki keunggulan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk meraih keberhasilan dalam turnamen besar.
Gordon mengakui bahwa cara bermain Spanyol sangat berbeda dengan pengalaman yang ia dapatkan ketika bermain di Inggris, terutama dalam penguasaan bola dan pengendalian pertandingan.
Gordon beranggapan Inggris tidak harus memaksakan diri mengikuti gaya tersebut karena memiliki kekuatan dalam permainan fisik, sepak bola langsung, dan serangan balik.
Gordon juga menilai pengalaman dari kekalahan di semifinal Piala Dunia dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki penampilan Inggris pada turnamen berikutnya.
Inggris selanjutnya akan menghadapi Spanyol di Wembley dalam pertandingan pembuka UEFA Nations League dan berupaya mengawali kompetisi dengan kemenangan.
Gordon berharap timnya tidak terlalu berfokus pada cara bermain lawan, melainkan memaksimalkan kemampuan yang menjadi karakter permainan Inggris.
Dalam 11 pertandingan kandang kompetitif terakhir, Inggris juga tercatat meraih 10 kemenangan, termasuk lima pertandingan terakhir tanpa kebobolan.
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