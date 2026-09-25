Prediksi Skor Maroko vs Gabon di Kualifikasi Piala Afrika: Singa Atlas Menang Telak di Rabat

Maroko diprediksi mengalahkan Gabon pada laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Prince Moulay Abdellah. (Instagram @achrafhakimi)
JawaPos.com - Timnas Maroko diprediksi mengalahkan Gabon dalam laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Prince Moulay Abdellah, Sabtu (26/9) pukul 02.00 WIB.
Singa Atlas datang dengan modal performa impresif di level internasional, sementara Gabon membawa catatan lima kekalahan dalam enam laga terakhir sehingga kemenangan tuan rumah menjadi skenario yang paling banyak diperbincangkan.
Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama Maroko dan Gabon sejak 2024.
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Dalam dua pertemuan terakhir pada kualifikasi Piala Afrika saat itu, Maroko mampu menyapu bersih kemenangan kandang dan tandang atas Gabon.
Maroko memasuki Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan status sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Afrika setelah mencatat perjalanan panjang di Piala Dunia FIFA 2026.
Singa Atlas berhasil menembus perempat final sebelum langkah mereka dihentikan Prancis dengan kekalahan 0-2.
Catatan tersebut memperpanjang tren positif Maroko di turnamen internasional dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Piala Afrika 2025, Maroko juga tampil hingga partai final dan sempat kalah tipis 0-1 dari Senegal melalui gol pada babak tambahan waktu.
Namun, cerita dari Piala Afrika 2025 kemudian mengalami perubahan setelah CAF menganugerahkan gelar juara kepada Maroko menyusul pencopotan status juara Senegal.
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