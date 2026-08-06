Infantino Disebut Janjikan Final Piala Dunia di Maroko, Dikaitkan Dukungan Pemilihan Presiden FIFA

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan telah menjanjikan laga final Piala Dunia 2030 akan digelar di Maroko.

Informasi tersebut mencuat di tengah pembahasan mengenai pemilihan Presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Sejumlah laporan menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan dukungan yang akan diberikan Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) kepada Gianni Infantino apabila kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA.

Jika benar terealisasi, stadion baru di Maroko akan menjadi salah satu stadion terbesar di dunia. Arena tersebut diproyeksikan menjadi ikon baru sepak bola Afrika sekaligus menjadi panggung utama partai final Piala Dunia 2030.

Piala Dunia 2030 sendiri akan menjadi edisi yang unik. Turnamen ini diselenggarakan secara bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, sebagai tuan rumah utama.

Sementara itu, tiga pertandingan pembuka akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai bentuk peringatan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia sejak edisi pertama pada 1930.

Hingga saat ini, FIFA belum mengumumkan secara resmi stadion mana yang akan menjadi lokasi pertandingan final.

Penetapan venue masih menunggu proses evaluasi berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur, akses transportasi, hingga standar penyelenggaraan yang ditetapkan FIFA.

Meski demikian, kabar mengenai kemungkinan Maroko menjadi tuan rumah partai puncak langsung menarik perhatian publik sepak bola.