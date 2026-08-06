Infantino Disebut Janjikan Final Piala Dunia di Maroko, Dikaitkan Dukungan Pemilihan Presiden FIFA

Presiden FIFA Gianni Infantino. (Instagram @gianni_infantino)
JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan telah menjanjikan laga final Piala Dunia 2030 akan digelar di Maroko.
Informasi tersebut mencuat di tengah pembahasan mengenai pemilihan Presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Sejumlah laporan menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan dukungan yang akan diberikan Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) kepada Gianni Infantino apabila kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA.
Jika benar terealisasi, stadion baru di Maroko akan menjadi salah satu stadion terbesar di dunia. Arena tersebut diproyeksikan menjadi ikon baru sepak bola Afrika sekaligus menjadi panggung utama partai final Piala Dunia 2030.
Piala Dunia 2030 sendiri akan menjadi edisi yang unik. Turnamen ini diselenggarakan secara bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, sebagai tuan rumah utama.
Sementara itu, tiga pertandingan pembuka akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai bentuk peringatan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia sejak edisi pertama pada 1930.
Hingga saat ini, FIFA belum mengumumkan secara resmi stadion mana yang akan menjadi lokasi pertandingan final.
Penetapan venue masih menunggu proses evaluasi berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur, akses transportasi, hingga standar penyelenggaraan yang ditetapkan FIFA.
Meski demikian, kabar mengenai kemungkinan Maroko menjadi tuan rumah partai puncak langsung menarik perhatian publik sepak bola.
Tidak sedikit yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap pesatnya perkembangan sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir, baik di level tim nasional maupun pembangunan infrastruktur olahraga.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi