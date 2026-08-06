Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.36 WIB

Infantino Disebut Janjikan Final Piala Dunia di Maroko, Dikaitkan Dukungan Pemilihan Presiden FIFA

Presiden FIFA Gianni Infantino. (Instagram @gianni_infantino) - Image

Presiden FIFA Gianni Infantino. (Instagram @gianni_infantino)

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan telah menjanjikan laga final Piala Dunia 2030 akan digelar di Maroko. 

Informasi tersebut mencuat di tengah pembahasan mengenai pemilihan Presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Sejumlah laporan menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan dukungan yang akan diberikan Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) kepada Gianni Infantino apabila kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA.

Jika benar terealisasi, stadion baru di Maroko akan menjadi salah satu stadion terbesar di dunia. Arena tersebut diproyeksikan menjadi ikon baru sepak bola Afrika sekaligus menjadi panggung utama partai final Piala Dunia 2030.

Piala Dunia 2030 sendiri akan menjadi edisi yang unik. Turnamen ini diselenggarakan secara bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, sebagai tuan rumah utama. 

Sementara itu, tiga pertandingan pembuka akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai bentuk peringatan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia sejak edisi pertama pada 1930.

Hingga saat ini, FIFA belum mengumumkan secara resmi stadion mana yang akan menjadi lokasi pertandingan final. 

Penetapan venue masih menunggu proses evaluasi berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur, akses transportasi, hingga standar penyelenggaraan yang ditetapkan FIFA.

Meski demikian, kabar mengenai kemungkinan Maroko menjadi tuan rumah partai puncak langsung menarik perhatian publik sepak bola. 

Tidak sedikit yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap pesatnya perkembangan sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir, baik di level tim nasional maupun pembangunan infrastruktur olahraga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
FIFA Tolak Permintaan India Bentuk Dua Tim, Laga Kontra Brasil Kini Terancam Batal - Image
Sepak Bola Dunia

FIFA Tolak Permintaan India Bentuk Dua Tim, Laga Kontra Brasil Kini Terancam Batal

Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.03 WIB

PSSI Tegaskan Dukungan Penuh kepada Gianni Infantino untuk Kembali Memimpin FIFA - Image
Sepak Bola

PSSI Tegaskan Dukungan Penuh kepada Gianni Infantino untuk Kembali Memimpin FIFA

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.52 WIB

Presiden Federasi Yordania Tuding Gianni Infantino Lakukan Pemerasan, Krisis FIFA Makin Memanas - Image
Sepak Bola Dunia

Presiden Federasi Yordania Tuding Gianni Infantino Lakukan Pemerasan, Krisis FIFA Makin Memanas

Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.31 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore