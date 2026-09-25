Prediksi Skor Timnas Turki vs Prancis: Era Baru Zinedine Zidane Dimulai

Pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane. (Bein Sports)
JawaPos.com - Timnas Turki akan menghadapi Prancis pada matchday pertama Grup 1 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Kocaeli Stadium, Izmit, Sabtu (26/9) dini hari WIB.
Laga Timnas Turki vs Prancis menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik perhatian pada pekan pembuka UEFA Nations League.
Selain mempertemukan dua tim dengan materi pemain berkualitas, pertandingan ini juga menjadi awal era baru Prancis setelah Zinedine Zidane dipercaya menggantikan Didier Deschamps.
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Zidane memasuki periode pertamanya sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah Deschamps mengakhiri masa tugasnya.
Pergantian tersebut terjadi setelah Les Bleus gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
Prancis sebenarnya mampu melaju cukup jauh dalam turnamen tersebut.
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Mereka mencapai semifinal sebelum kalah dari Spanyol.
Pada pertandingan perebutan tempat ketiga, Prancis kembali gagal meraih kemenangan setelah takluk 4-6 dari Inggris.
Kini, Zidane memiliki tugas untuk membawa Prancis memulai siklus baru.
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