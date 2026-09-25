Prediksi Skor Turki vs Prancis di Liga Nations UEFA: Zinedine Zidane Bawa Les Bleus Sikat Tuan Rumah

Zinedine Zidane memulai era baru bersama Prancis dengan menghadapi Turki pada Liga Nations UEFA. (Timnas Prancis)
JawaPos.com — Prancis mengawali era Zinedine Zidane dengan menghadapi Turki pada matchday pertama Liga Nations UEFA di Stadion kandang Turki, Sabtu (26/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Les Bleus datang setelah finis di posisi keempat Piala Dunia 2026, sedangkan Turki tersingkir di fase grup sehingga laga ini menjadi ujian penting bagi kedua tim.
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Turki memasuki pertandingan ini dengan modal kurang meyakinkan setelah perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 berakhir di fase grup.
Tim asuhan Vincenzo Montella kalah dari Austria dan Paraguay, sebelum menutup turnamen dengan kemenangan atas Amerika Serikat.
Turki kini mengalihkan fokus ke Liga Nations UEFA dan tergabung di Grup 1 League A bersama Prancis, Italia, serta Belgia.
The Crescent-Stars sebelumnya bermain di League C pada edisi 2022-23, kemudian berada di League B pada 2024/2025 sebelum kembali bersaing di kasta teratas.
Catatan Turki di Liga Nations UEFA sejauh ini adalah 11 kemenangan, enam hasil imbang, dan tujuh kekalahan.
Setelah menjamu Prancis, Turki masih akan menghadapi Italia di kandang sebelum menjalani laga tandang melawan Belgia dan Italia pada Oktober.
Secara rekor pertemuan, Prancis masih lebih unggul atas Turki.
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