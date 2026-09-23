Zidane Debut Lawan Turki, Timnas Prancis Ditantang Melebihi Era Deschamps

JawaPos.com – Zinedine Zidane akan memulai tugas sebagai entraineur timnas Prancis pada Sabtu (26/9) nanti. Laga melawan Turki dalam matchday pertama UEFA Nations League 2026–2027 di Kocaeli Stadium, Izmit, itu sekaligus menandai awal wajah baru Les Bleus –julukan timnas Prancis– sepeninggal Didier Deschamps.

Zizou –sapaan akrab Zidane– ditantang untuk membawa Prancis lebih baik dari era Deschamps. Bersama Didi –sapaan akrab Deschamps– dari 2012 sampai 2026, Les Bleus mampu merengkuh juara Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2021.

“Aku di sini untuk menang (baca: juara). Pemain-pemainku telah mencapai banyak hal dan aku ingin mendukung mereka. Aku sudah menantikan kesempatan ini. Aku tidak sabar untuk memulainya,” tutur Zizou dilansir dari Onze Mondial.

Mbappe ke Kiri, Dembele Tengah Posisi nomor sembilan alias penyerang tengah seringkali jadi rebutan antara kapten Les Bleus Kylian Mbappe dan peraih Ballon d’Or Ousmane Dembele. Itu sering memunculkan friksi di antara Mbappe dan Dembele. Zidane sudah punya game plan untuk itu.

Zidane berencana menjajal Mbappe bermain melebar, sedangkan Dembele yang jadi nomor sembilan seperti halnya di klub (Paris Saint-Germain).

“Dia (Mbappe) bisa bermain di tiga posisi (wide attacker kanan dan kiri serta penyerang tengah, Red). Dia juga mengatakan sangat menyukai posisi kiri,” kata Zidane.

Selama ini Mbappe memang selalu dimainkan sebagai striker. Kali terakhir bintang Real Madrid itu main sebagai wide attacker kanan saat uji coba kontra Kolombia pada 30 Maret lalu. Sementara kali terakhir Donatello –julukan Mbappe– main sebagai wide attacker kiri terjadi dalam 16 besar Euro 2024 lawan Belgia.

Panggil Pemain Non-Caps Dari daftar pemain pilihan Zidane di awal menangani timnas, pemain senior seperti Karim Benzema dan N’Golo Kante yang dirumorkan akan dipanggil ternyata tidak masuk skuad. Zizou malah memasukkan beberapa pemain anyar.

Total, ada enam pemain non-caps yang dipanggilnya. Antara lain kiper Jean Butez dan gelandang Lucas Da Cunha (Como 1907), kiper Guillaume Restes (Toulouse FC), wingback kanan Andy Diouf (Inter Milan), bek tengah Jeremie Jacquet (Liverpool FC), dan striker Esteban Lepaul (Stade Rennais).