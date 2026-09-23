Zidane Debut Lawan Turki, Timnas Prancis Ditantang Melebihi Era Deschamps

Zinedine Zidane memulai era baru bersama Timnas Prancis dengan menghadapi Turki. Zidane ditantang melampaui prestasi Didier Deschamps. (Bein Sports)
JawaPos.com – Zinedine Zidane akan memulai tugas sebagai entraineur timnas Prancis pada Sabtu (26/9) nanti. Laga melawan Turki dalam matchday pertama UEFA Nations League 2026–2027 di Kocaeli Stadium, Izmit, itu sekaligus menandai awal wajah baru Les Bleus –julukan timnas Prancis– sepeninggal Didier Deschamps.
Zizou –sapaan akrab Zidane– ditantang untuk membawa Prancis lebih baik dari era Deschamps. Bersama Didi –sapaan akrab Deschamps– dari 2012 sampai 2026, Les Bleus mampu merengkuh juara Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2021.
“Aku di sini untuk menang (baca: juara). Pemain-pemainku telah mencapai banyak hal dan aku ingin mendukung mereka. Aku sudah menantikan kesempatan ini. Aku tidak sabar untuk memulainya,” tutur Zizou dilansir dari Onze Mondial.
Posisi nomor sembilan alias penyerang tengah seringkali jadi rebutan antara kapten Les Bleus Kylian Mbappe dan peraih Ballon d’Or Ousmane Dembele. Itu sering memunculkan friksi di antara Mbappe dan Dembele. Zidane sudah punya game plan untuk itu.
Zidane berencana menjajal Mbappe bermain melebar, sedangkan Dembele yang jadi nomor sembilan seperti halnya di klub (Paris Saint-Germain).
“Dia (Mbappe) bisa bermain di tiga posisi (wide attacker kanan dan kiri serta penyerang tengah, Red). Dia juga mengatakan sangat menyukai posisi kiri,” kata Zidane.
Selama ini Mbappe memang selalu dimainkan sebagai striker. Kali terakhir bintang Real Madrid itu main sebagai wide attacker kanan saat uji coba kontra Kolombia pada 30 Maret lalu. Sementara kali terakhir Donatello –julukan Mbappe– main sebagai wide attacker kiri terjadi dalam 16 besar Euro 2024 lawan Belgia.
Dari daftar pemain pilihan Zidane di awal menangani timnas, pemain senior seperti Karim Benzema dan N’Golo Kante yang dirumorkan akan dipanggil ternyata tidak masuk skuad. Zizou malah memasukkan beberapa pemain anyar.
Total, ada enam pemain non-caps yang dipanggilnya. Antara lain kiper Jean Butez dan gelandang Lucas Da Cunha (Como 1907), kiper Guillaume Restes (Toulouse FC), wingback kanan Andy Diouf (Inter Milan), bek tengah Jeremie Jacquet (Liverpool FC), dan striker Esteban Lepaul (Stade Rennais).
“Aku ingin bertemu Zidane lebih dekat dan membahasnya (pemanggilan ke timnas, Red),” ungkap Lepaul kepada RMC Sport. Lepaul telah mencetak tiga gol musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022