Prediksi Skor Mali vs Tanjung Verde di Kualifikasi Piala Afrika: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang

Timnas Mali vs Tanjung Verde diprediksi berlangsung ketat pada laga pembuka Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade du 26 Mars. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Mali akan menjamu Tanjung Verde pada laga pembuka Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade du 26 Mars, Sabtu (26/9) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk membuka peluang lolos ke putaran final.
Duel ini diprediksi berlangsung ketat karena kekuatan kedua tim relatif berimbang.
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Mali datang ke pertandingan ini dengan modal kurang meyakinkan setelah terakhir kali menelan kekalahan 0-2 dari Iran dalam pertandingan persahabatan internasional pada Juni 2026.
Dua gol Iran yang dicetak Saeid Ezatolahi dan Ramin Rezaeian membuat Mali harus menutup agenda internasional terakhir mereka dengan hasil mengecewakan.
Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Mali, terutama di sektor serangan yang belum menunjukkan konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir.
Mali hanya mencetak satu gol dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, sehingga efektivitas lini depan bakal menjadi salah satu faktor penting saat menghadapi Tanjung Verde.
Mali sendiri memiliki catatan historis yang cukup positif ketika berhadapan dengan Tanjung Verde.
Dari 14 pertemuan sebelumnya, Mali mampu mengamankan enam kemenangan, sedangkan Tanjung Verde tercatat empat kali mengalahkan mereka.
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