Prediksi Skor Pantai Gading vs Ghana di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Les Elephants Menang Tipis

JawaPos.com - Pantai Gading akan menghadapi Ghana pada laga pertama Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade de Bouake, Jumat (25/9) pukul 02.00 WIB. Les Elephants -julukan Timnas Pantai Gading- diprediksi menang tipis lewat pertarungan sengit.

Duel Pantai Gading vs Ghana akan menjadi pembuka perjalanan kedua tim menuju putaran final Piala Afrika 2027. Kedua tim negara Afrika Barat tersebut tentu mengincar hasil positif demi membuka peluang melangkah lebih jauh dari Grup C.

Pantai Gading datang dengan modal cukup kuat setelah meraih tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti setelah kalah dari Norwegia, Les Elephants tetap memiliki skuad yang patut diperhitungkan.

Tim asuhan Herve Renard juga memiliki pengalaman besar di Piala Afrika. Renard pernah membawa Pantai Gading menjuarai turnamen tersebut pada 2015 dan kembali dipercaya menangani tim setelah Piala Dunia 2026.

Pantai Gading memiliki sejumlah pemain yang tampil di kompetisi top Eropa. Franck Kessie, Nicolas Pepe, Ibrahim Sangare, dan Amad Diallo menjadi beberapa nama yang diharapkan mampu memberikan perbedaan.

Di sisi lain, Ghana juga datang dengan ambisi besar setelah tampil di Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Black Stars tersebut mampu lolos fase grup sebelum tersingkir di babak 32 besar usai kalah dari Kolombia.

Ghana kini berada di bawah arahan Carlos Queiroz yang memiliki pengalaman panjang menangani sejumlah tim nasional dan klub. Pelatih asal Portugal tersebut tentu berharap pengalamannya bisa membantu The Black Stars kembali bersaing dalam perebutan gelar Piala Afrika.

Ghana juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Pantai Gading. Antoine Semenyo, Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Thomas Partey, dan Inaki Williams merupakan nama-nama yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa.