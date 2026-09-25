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Afrizal Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 22.57 WIB

Prediksi Skor Italia vs Belgia: Rekor Azzurri Jadi Modal, De Bruyne dan Lukaku Siap Berikan Ancaman

Timnas Italia akan menghadapi Belgia pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Stadio Olimpico. (Timnas Italia) - Image

Timnas Italia akan menghadapi Belgia pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Stadio Olimpico. (Timnas Italia)

JawaPos.com - Timnas Italia akan mengawali perjalanan mereka di UEFA Nations League A 2026-27 dengan menghadapi Belgia.

Pertandingan matchday pertama Grup 1 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Sabtu (26/9) dini hari WIB.

Pertemuan ini menarik perhatian karena kedua negara sama-sama sedang memasuki periode baru setelah melakukan pergantian pelatih.

Italia kembali ditangani Roberto Mancini.

Pelatih berusia 61 tahun itu kembali ke kursi pelatih Gli Azzurri setelah sempat meninggalkan tim nasional dan menangani Arab Saudi.

Kembalinya Mancini terjadi setelah Italia kembali gagal tampil di Piala Dunia.

Gli Azzurri harus mengakhiri perjalanan mereka di babak playoff setelah kalah dari Bosnia-Herzegovina melalui adu penalti.

Kini Mancini mendapat tugas untuk membangun kembali skuad Italia.

Salah satu langkah yang terlihat adalah masuknya sejumlah pemain muda dalam skuad yang berisi 34 pemain untuk menghadapi persaingan di UEFA Nations League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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