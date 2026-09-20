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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 15.30 WIB

Prediksi Skor AC Milan vs Lecce di Liga Italia: Rossoneri Menang Telak Hadapi Tim Tamu

AC Milan diprediksi mampu mengalahkan Lecce dalam lanjutan Serie A di San Siro. (AC Milan) - Image

AC Milan diprediksi mampu mengalahkan Lecce dalam lanjutan Serie A di San Siro. (AC Milan)

JawaPos.com — AC Milan berpeluang bangkit dari kekalahan di kompetisi Eropa saat menjamu Lecce pada pekan terakhir Serie A sebelum jeda internasional di San Siro, Senin (21/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Rossoneri mengincar kemenangan setelah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir, sementara Lecce datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Monza.

AC Milan Punya Rekor Kuat di San Siro

AC Milan lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin saat menghadapi Lecce karena rekor pertemuan di San Siro sangat berpihak kepada tuan rumah.

Rossoneri tidak pernah kalah dari Lecce di kandang sejak awal abad ini dan bahkan memenangkan empat pertemuan kandang terakhir dengan agregat 9-0.

Dominasi AC Milan juga terlihat dari pertemuan secara keseluruhan, karena kemenangan terakhir Lecce atas Rossoneri di Serie A terjadi pada April 2006.

Lecce juga gagal mencetak gol dalam empat dari lima pertemuan terakhir melawan AC Milan, sehingga lini belakang tim tamu menghadapi pekerjaan berat di San Siro.

Situasi itu membuat pertandingan ini menjadi kesempatan bagi AC Milan untuk kembali ke jalur kemenangan setelah periode yang sedikit mengganggu laju mereka.

Tim asuhan Ruben Amorim sebelumnya membuka kompetisi dengan dua kemenangan beruntun, tetapi kini belum menang dalam tiga pertandingan setelah bermain imbang melawan Juventus dan Lazio sebelum kalah dari Benfica.

Lecce Datang dengan Modal Kemenangan

Lecce tetap tidak bisa dianggap remeh karena performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan.

Editor: Edi Yulianto
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