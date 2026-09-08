Indonesia Disebut Tak Paham Sepak Bola, Konten Kreator Australia Ditegur Pemain Timnas U-20

JawaPos.com - Kekalahan Australia dari Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 mendapat sorotan di media sosial.

Salah satu konten kreator asal Australia, Olantakkers, bahkan melontarkan pernyataan yang dinilai kurang menghargai sepak bola Indonesia.

Komentar tersebut disampaikan melalui akun Instagram @failedfootballerpod setelah Australia menelan kekalahan dari Indonesia.

Dalam kontennya, Olantakkers membahas hasil pertandingan tersebut dengan nada yang kemudian memancing reaksi dari sejumlah pihak.

"Bukannya saya gak respek. Tapi ayolah, ini Indonesia. Kalian tahu kan orang-orang ini gak ngerti soal bola," ujar Olantakkers dalam pernyataannya.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian dari beberapa pemain Timnas Indonesia. Matthew Baker dan Welber Jardim menjadi dua nama yang ikut memberikan respons melalui kolom komentar Instagram.

Keduanya meminta Olantakkers untuk lebih menghormati Indonesia, terutama setelah kedua tim bertemu di ajang resmi. Respons para pemain Garuda Muda itu pun membuat unggahan tersebut semakin ramai diperbincangkan.

Persaingan Indonesia dan Australia sendiri memang cukup sering terjadi di berbagai kelompok usia. Pertemuan kedua negara tidak hanya berlangsung di level senior, tetapi juga pada kompetisi usia muda.