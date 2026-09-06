Theodore Evan Leeming bawa Timnas Indonesia U-20 unggul atas Australia di babak pertama. (Instagram /@theo.leeming)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 unggul 1-0 atas Australia lewat gol Theodore Evan Leeming di babak pertama Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Pertandingan tersebut berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Minggu (6/9/2026) sore WIB.
Keunggulan ini membuat Timnas Indonesia U-20 menjaga asa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027. Untuk sementara, Garuda Muda sedang memimpin klasemen dengan koleksi tujuh poin.
Kedua kesebalasan langsung tancap gas sejak menit awal. Timnas Indonesia U-20 kerap mendapat ancaman dari Australia, namun lini pertahanan yang digalang Putu Panji dkk tampil sangat solid.
Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Timnas Indonesia U-20 berhasil membuka keran golnya pada menit ke-28 lewat penyelesaian dingin Theodore Evan Leeming. Striker berusia 18 tahun itu merobek jaring gawang Australia setelah mendapat umpan terobosan dari Zahaby Gholy.
Australia mencoba untuk merespons gol tersebut. Tim asuhan Trevor Morgan itu nyaris mencetak gol penyeimbang pada menit ke-37 lewat sontekan Arthur Oliveira. Untungnya, sontekan pemain nomor punggung 11 itu masih melebar.
Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Australia ke pertahanan Timnas Indonesia U-20. Namun, semua serangan itu masih bisa diredam sangat baik oleh para pemain Garuda Muda.
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Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Timnas Indonesia U-20 unggul sementara atas Australia dengan skor 1-0.
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-20 vs Australia U-20:
Timnas Indonesia U-20: Dafa Al Gasemi (PG); Ibrah Ardiansyah, Putu Panji, Al Gazani Dwi; Fabio Azka, Welber Jardim, Aleandro Alan, Amar Brkic; Zahaby Gholy, Arkhan Kaka, Theodore Leeming.
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Jawa Pos
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