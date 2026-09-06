Bungkam Australia 2-0, Timnas Indonesia U-20 Lolos ke Piala Asia U-20 2027!

Striker Timnas Indonesia U-20, Theodore Evan Leeming. (Instagram/@timnasindonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U-2027. Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Minggu (6/9/2026) sore WIB.

Timnas Indonesia U-20 Lolos Sebagai Juara Grup H Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-20 dipastikan keluar sebagai juara Grup H dengan koleksi tujuh poin. Dengan begitu, tim asuhan Nova Arianto itu lolos otomatis ke Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Sementara nasib Australia di ujung tanduk. Mereka saat ini duduk di posisi kedua dengan empat poin. Posisinya bisa digeser oleh Malaysia yang menghuni peringkat ketiga dengan koleksi dua poin.

Malaysia akan melawan Laos di laga terakhir pada Minggu (6/9). Tim muda Harimau Malaya itu bisa membuat Australia gagal lolos jika menang telak lebih dari dua gol atas Laos dalam laga tersebut.

Theodore Evan Leeming Bawa Timnas Indonesia U-20 Unggul di Babak Pertama Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Timnas Indonesia U-20 kerap mendapat ancaman dari Australia, namun lini pertahanan yang digalang Putu Panji dkk tampil sangat solid.

Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Timnas Indonesia U-20 berhasil membuka keran golnya pada menit ke-28 lewat penyelesaian dingin Theodore Evan Leeming. Striker berusia 18 tahun itu merobek jaring gawang Australia setelah mendapat umpan terobosan dari Zahaby Gholy.

Australia mencoba untuk merespons gol tersebut. Tim asuhan Trevor Morgan itu nyaris mencetak gol penyeimbang pada menit ke-37 lewat sontekan Arthur Oliveira. Untungnya, sontekan pemain nomor punggung 11 itu masih melebar.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan Australia ke pertahanan Timnas Indonesia U-20. Namun semua serangan itu masih bisa diredam sangat baik oleh para pemain Garuda Muda.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Timnas Indonesia U-20 unggul sementara atas Australia dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia U-20 Gandakan Keunggulan Lewat Amar Brkic di Akhir Babak Kedua

Australia tampil lebih agresif di babak kedua dengan garis pertahanan yang tinggi. Kondisi tersebut memaksa Timnas Indonesia U-20 bermain lebih bertahan untuk meredam gempuran Arthur Oliveira dan kawan-kawan.