Finlandia Catat Tingkat Stres Kerja Tertinggi Kedua di Uni Eropa, 45 Persen Pekerja Terdampak

Ilustrasi seorang pekerja yang mengalami stres akibat tekanan pekerjaan. (Yle)
JawaPos.com — Sebanyak 45 persen pekerja di Finlandia mengalami stres, depresi, atau kecemasan yang berkaitan dengan pekerjaan. Angka itu menempatkan Finlandia sebagai negara dengan tingkat keluhan psikologis terkait pekerjaan tertinggi kedua di Uni Eropa (UE), hanya di bawah Yunani.
Temuan tersebut berasal dari OSH Pulse 2025, survei yang dilakukan European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Survei ini mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan mental pekerja, termasuk risiko psikososial, perubahan iklim, serta penggunaan teknologi digital di tempat kerja.
Dilansir dari Yle, Minggu (20/9/2026), survei tersebut menunjukkan bahwa 45 persen pekerja Finlandia melaporkan mengalami stres, depresi, atau kecemasan yang disebabkan atau diperburuk oleh pekerjaan. “Sebanyak 45 persen pekerja di Finlandia mengalami stres, depresi, dan kecemasan terkait pekerjaan,” demikian hasil yang dikutip Yle dari OSH Pulse.
Posisi Finlandia hanya berada satu tingkat di bawah Yunani. Di negara tersebut, hampir separuh pekerja atau sekitar 49 persen melaporkan mengalami persoalan psikologis yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebaliknya, Denmark mencatat proporsi terendah, yakni 19 persen.
Secara keseluruhan, 29 persen pekerja di UE mengatakan pekerjaan mereka telah memperburuk kondisi psikologis. Dalam OSH Pulse 2025, survei dilakukan pada April 2025 terhadap lebih dari 28.000 pekerja di seluruh negara anggota UE, serta Islandia, Norwegia, dan untuk pertama kalinya Swiss.
Data Finlandia juga memperlihatkan sejumlah faktor yang dapat menjadi tekanan di tempat kerja. Sebanyak 51 persen responden Finlandia mengatakan mereka menghadapi tekanan waktu berat atau beban kerja berlebihan. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata UE sebesar 44 persen. Sementara itu, 42 persen melaporkan komunikasi atau kerja sama yang buruk di dalam organisasi.
Persoalan kesehatan mental pekerja kini turut mendorong pembahasan kebijakan di tingkat Uni Eropa. Pada awal September, komite Parlemen Eropa menyetujui sebuah inisiatif legislatif yang mendorong perlindungan lebih kuat terhadap kesehatan mental dan fisik pekerja. Namun, usulan itu masih menunggu pemungutan suara di Parlemen Eropa dan belum menjadi undang-undang.
Inisiatif tersebut meminta perusahaan melakukan penilaian rutin terhadap risiko psikososial, termasuk beban kerja berlebihan dan kecepatan kerja yang terlalu tinggi. Jika pekerja mengalami gejala psikologis, pemberi kerja juga didorong mengambil langkah penyesuaian, salah satunya melalui kesepakatan kerja jarak jauh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022